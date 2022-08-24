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Sivasspor Malmö maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın İsveç'in Malmö ekibini konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Sivasspor Malmö maçına hazır

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Malmö maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Demir Grup Sivasspor ile Malmö arasında oynanacak karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

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