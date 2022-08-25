  • BIST 3.136,77
  • Altın 1026.486
  • Dolar 18.161
  • Euro 18.1213
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Sivasspor- Malmö maçının ardından

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Erken gol bulsak, farklı olacaktı. Takımın oyunundan memnunum. Konferans Ligi'ni düşüneceğiz" dedi.
Sivasspor- Malmö maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Sivasspor deplasmanda 3-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında sahasında Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda eden Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Elendikleri için üzgün olduğunu belirten Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Malmö'de oynadığımız maçın 3-1 bitmesi onlar için avantaj oldu. Maçı başında risk ederek ama dengeli başladık. Bana göre çok iyi bir futbol oynadık, gol yiyene kadar. Ondan önce pozisyonları kovalamaya çalıştık ve iyi pozisyonlar yakaladık. Erken bir gol atabilseydik, o zaman olay farklı olacaktı. Takımımdan memnunum, gerçekten iyi mücadele ettiler. Ama son lig maçında da benzer şekilde son paslara dikkat edemediğimiz için goller kaçırdık. Hiçbir şey yokken bir anda gol yiyoruz. Takımın oyunundan memnunum. Gol yedikten sonra yine de pozisyonlar bulduk, oyun iyiydi ama gol yoktu. Gol atabilsek maç farklı olabilirdi. Karşımızdaki çok iyi, disiplinli bir takım. Avrupa maçlarında hata yaptığınızda affetmezler. Oyundan memnunum ama kaçırdığımız goller bizim için problem oldu" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE BAŞARILI OLMAK, PUANLAR TOPLAMAK VE GRUPTAN ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Avrupa Konferans Ligi'ni düşüneceklerini belirten Çalımbay, "Biz bu maça gelirken, tam olarak hazır olamadık. Maalesef bazı arkadaşlarımızın tam hazır olmaması bizi olumsuz etkiledi. Ancak gelişeceğiz, yeni gelecek oyuncuların da katılımıyla hazır olduğumuzda hem ligde hem Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı olmak, puanlar toplamak ve gruptan çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

GEORGSON: ZOR BİR MAÇTI

Turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirten Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson, "Genel olarak baktığımızda zor bir maçtı. Rakibin çok iyi taraftar desteği vardı ve atmosfer çok iyiydi. Rakip baskılı oynadı. Ancak takımımız buna çok iyi karşılık verdi. Onların yaptığı atakları durdurduk ve elimize geçen fırsatları da iyi değerlendirerek gole dönüştürdük. Takımımızdan çok memnunum. Turu geçtiğimiz için de ayrıca mutluyum" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivasspor'dan yeni transferler için imza töreni24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:02
  • Sivasspor Malmö maçına hazır24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:53
  • Fenerbahçe, gollü galibiyetle liderliğe yükseldi23 Ağustos 2022 Salı 08:38
  • Beşiktaş farklı galibiyetle 3 puan aldı22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:35
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan son 6 takım belli oluyor22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:34
  • Taner Taşkın: "Oyuncularım ilk yarı afyon yutmuş gibilerdi"22 Ağustos 2022 Pazartesi 02:17
  • Trabzonspor, Kopenhag rövanşı hazırlıklarına başladı21 Ağustos 2022 Pazar 23:46
  • Fenerbahçe, Adana Demirspor mesaisine devam etti20 Ağustos 2022 Cumartesi 22:44
  • Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçına hazır20 Ağustos 2022 Cumartesi 20:49
  • Galatasaray 3 puanı 86'da kurtardı!20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti