Sivasspor son 6 sezondaki en kötü performansını sergiledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 13. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 10 puan topladı.

Puan cetvelinde 17. sırada ve düşme potasında yer alan Sivas ekibi, geride kalan haftalarda taraftarını üzdü.

Sivasspor, ligde 13. haftalar itibarıyla Süper Lig'den Spor Toto 1. Lig'e düştüğü 2015-2016 sezonunun ardından en kötü performansını ortaya koydu.

Süper Lig'e veda ettiği 2015-2016 sezonunun 13. haftasında da 10 puan toplayabilen Sivasspor, maç başı 0,76 puan ortalamasıyla eski başarılı günlerinden uzak bir performans sergiliyor.

Kırmızı-beyazlılar, mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise H Grubu'nu 11 puanla lider tamamlayıp, doğrudan son 16 turuna kalmayı başarmıştı.