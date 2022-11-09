  • BIST 4.370,98
  • Altın 1022.102
  • Dolar 18.5916
  • Euro 18.6596
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 11 °C
»

Sivasspor son 6 sezondaki en kötü performansını sergiledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 13. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en kötü performansını sergiledi.
Sivasspor son 6 sezondaki en kötü performansını sergiledi

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 10 puan topladı.

Puan cetvelinde 17. sırada ve düşme potasında yer alan Sivas ekibi, geride kalan haftalarda taraftarını üzdü.

Sivasspor, ligde 13. haftalar itibarıyla Süper Lig'den Spor Toto 1. Lig'e düştüğü 2015-2016 sezonunun ardından en kötü performansını ortaya koydu.

Süper Lig'e veda ettiği 2015-2016 sezonunun 13. haftasında da 10 puan toplayabilen Sivasspor, maç başı 0,76 puan ortalamasıyla eski başarılı günlerinden uzak bir performans sergiliyor.

Kırmızı-beyazlılar, mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise H Grubu'nu 11 puanla lider tamamlayıp, doğrudan son 16 turuna kalmayı başarmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda eşleşmeler belli oldu07 Kasım 2022 Pazartesi 14:38
  • Finalde ortalık karıştı: Tam 11 kırmızı kart07 Kasım 2022 Pazartesi 11:07
  • Eda Sayak, dünya şampiyonu oldu06 Kasım 2022 Pazar 07:55
  • Derbide kazanan Galatasaray06 Kasım 2022 Pazar 07:53
  • Avrupa'da Türk gecesi: İşte UEFA Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz04 Kasım 2022 Cuma 09:00
  • Arda Güler: Jorge Jesus çok büyük bir hoca04 Kasım 2022 Cuma 08:17
  • Sivasspor'dan tarihi başarı!04 Kasım 2022 Cuma 08:16
  • Trabzonspor, Ferencvaros karşısında galip geldi04 Kasım 2022 Cuma 08:15
  • Fenerbahçe grup lideri04 Kasım 2022 Cuma 08:09
  • Dinamo Kiev kaçıncı sırada, puanı kaç? Fener Kiev maçı hangi ülkede oynanacak?03 Kasım 2022 Perşembe 19:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti