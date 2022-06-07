Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeniden yola devam etmekten mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay ile daha önce güzel anılarla ayrıldıklarını aktaran Otyakmaz, "6 yıllık bir aradan sonra tekrar 3 yıllık bir süreçte göreve geldi ve bizi bu dönemde de başarıdan başarıya taşıdı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün atacağımız bu imza hem kulübümüz hem de hocamız açısından son derece önemli. Sivasspor’un 55 yıllık tarihinde en uzun süre görev alan teknik direktör olarak tarihimizde yer edindi. Kendisini de tebrik ediyorum. Hocamızın da en uzun süre görev aldığı takım Sivasspor Kulübü." dedi.

Bu güzel birlikteliğin devamını sağlamak amacıyla Çalımbay ile 1 yıl daha sözleşme imzaladıklarını dile getiren Otyakmaz, "Bu 1 yıl sembolik, geçen sene de söylemiştik. Hocamızın da prensipleri gereği 1'er yıllık sözleşme yapıyoruz. Hocamızla uzun süreler gönül sözleşmesi imzalamış durumda olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Yine bugün hocamızla bir yıl daha takımımızı UEFA Avrupa Ligi'ne ve tekrar Süper Lig'e hazırlayacak takımı oluşturmak için tekrar imzamızı atıyoruz. Hem bize hem de hocamıza hayırlı, uğurlu olması dileklerimle." diye konuştu.

"Sözleşme imzaladığım için mutlu olduğumu söylemek istiyorum"

Çalımbay ise memleketinin takımı Sivasspor'da tekrar çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin çok güzel bir istikrar yakaladığını, bunu devam ettirmek istediklerini belirten Çalımbay, "Sözleşme imzaladığımız için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. İnşallah bundan önce son 3 sene nasıl başarılı olduysak bunların üzerine koyarak daha iyi bir şekle getirmek için bütün çabayı göstereceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Çalımbay ve Otyakmaz sözleşmeyi imzaladı.

"Çok maç oynayacağız"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çalımbay, Sivasspor'un ligde ilk 5'in içerisinde olmasını ve Avrupa kupalarına katılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin son 3 senede güzel işler yaptığını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Avrupa kupalarına gidildi, ligde de çok güzel yerde olundu. Onun için burada ligdeki tek hedef ilk 5 olması gerekiyor, benim düşüncem bu. Tabii ki ligin gidişatı kolay değil, onun için ona göre bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu sezon kendimizi her türlü hazırlamamız gerekiyor. Çok maç oynayacağız, özellikle Avrupa kupalarında oynayacağımız play-off maçı şu anda bizim en büyük hedefimiz. Şu andaki tek hedef bütün hazırlığımız her şeyimiz Süper Kupa ve ondan sonra da Avrupa kupasında oynayacağımız play-off. Çünkü o play-offu geçtiğimiz takdirde Sivasspor her türlü çok büyük avantaj yakalayacak. Onun için çok uzun maçlar oynayacağız. Hem lig hem orayı birlikte götürmek zorunda kalacağız. Onun için her şeyden önce kadromuzu güzel bir şekle getirmemiz gerekiyor."

"Mutlaka 4-5 transfer yapmamız gerekiyor"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Çalımbay, "Mutlaka 4-5 çok iyi transfer yapmamız gerekiyor. Yönetimimizle görüştüm ve aynı fikirdeyiz. Önemli olan oyuncuları bulup o arkadaşları bir an önce kampımıza katıp ondan sonra güçlü bir şekilde hem lige hem de Avrupa kupalarına girmemiz gerekiyor. Benim öncelikli hedefim tabii ki lig ama Avrupa kupalarında da ilerlemek istiyoruz. Orada da kolay elenip bir an önce Türkiye'ye dönmek istemiyoruz, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.

26 Haziran'da kırmızı-beyazlı takımın topbaşı yapacağını söyleyen Çalımbay, güçlü bir kadro kurarak Avrupa'da söz sahibi olmak istediklerini aktardı.

