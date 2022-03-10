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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, stadyumlarda girişte HES kodu uygulamasının kaldırılmasının ardından taraftarları maçlara davet etti.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, uygulamayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, HES kodu kararından sonra taraftar sayısının artmasını beklediğini vurguladı.

Taraftarlardan maça gelmelerini isteyen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Özellikle bundan sonra içeride oynayacağımız maçlarda çok büyük desteğe ihtiyacımız var. Mazeret falan yok, bütün maçlarımıza taraftarımızı bekliyoruz. Ne kadar çok taraftar olursa takımımıza o kadar katkıları olur ve oyuncu arkadaşlarımız da çok iyi şekilde motive oluyor. Hem taraftarımız hem de futbolcu arkadaşlarımız bütünleştiği zaman çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Diğer takımların taraftarını gördüğümüz zaman 10 bin, 15 bin gibi sayı ile karşımıza çıktıklarında gerçekten imreniyorum. Taraftarlarımızı maçlara bekliyoruz. Onlarla beraber çok güzel şeyler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Hem ligde olsun hem Türkiye Kupası olsun çok önemli maçlar oynayacağız. Bu maçları taraftarla oynamak daha da önemli."

"Kimseden çekinmiyoruz"
Ligde pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacakları maçı da değerlendiren Çalımbay, "Lige çok iyi başladılar. Çok iyi kadro kurdular, çok iyi taraftarla oynuyorlar. Kolay bir maç değil, çok zor bir maç olacak. Bizim puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Biz kimseden çekinmiyoruz. Oradan inşallah puanla dönmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligde çok fazla sakatlık yaşadıklarına da değinen Çalımbay, şöyle devam etti:

"Hangi oyuncumuz iyi oynasa diğer hafta sakatlanıyor. Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad sakatlandı, şimdi Mustapha Yatabare sakatlandı. Ondan önce çok iyi oynayan Leke James de sakatlandı, Hakan Arslan sakatlandı. Bir sürü şey yaşadık, hiçbir zaman ideal kadromuzu kuramadık. Ligin sonlarına geliyoruz artık, mutlaka bizim deplasman ya da içeri fark etmez puan ve puanlar için oynamamız gerekiyor. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor, göstermek zorunda. Herkes sorumluluk almak zorunda. Bizim puan veya puanlara ihtiyacımız var. Bu işi yapabilecek kapasitede bir takımız. Yeter ki futbolcular kendilerinde olanları sahaya yansıtırlarsa biz bu seneyi istediğimiz gibi bitiririz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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