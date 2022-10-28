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Sivasspor, üç golle turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi beşinci grup mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor, evinde CFR Cluj'u 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.
Sivasspor, üç golle turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. maçında temsilcimizi Sivasspor ile Romanya ekibi CFR Cluj karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı temsilcimiz Sivasspor 3-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mustafa Yatabare, 65. dakikada Max Gradel ve 73. dakikada ikinci kez Mustafa Yatabare kaydetti.
Sivasspor, tur atladı

Bu sonuçla birlikte Sivasspor, bir üst tura kalmayı garantiledi.

Prag'a yenilmezsek lider bitireceğiz

Puanını 10 yapan Sivasspor, son maçında 7 puanlı Slavia Prag'a deplasmanda yenilmemesi halinde grubu lider tamamlayacak.

Sivasspor yenilmesi durumunda ise grubu ikinci sırada tamamlayacak. 7 puanda kalan CFR Cluj ise son hafta Ballkani ile sahasında karşılaşacak.

Sivasspor, cevabı sahada verdi

Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanacak mücadele öncesi dün düzenlenen basın toplantısında Romanya'dan gelen gazetecinin, ‘Sivasspor gibi küçük bir takımın Romanya'da defalarca şampiyonluk yaşamış CFR Cluj karşısında nasıl bir Futbol sergileyecek?’ sorusunun üzerine kırmızı-beyazlılar, sahada cevabını verdi ve gruptan çıkmayı garantiledi.
 

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