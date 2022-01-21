Sivasspor yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayarak 30 puan toplayan Sivasspor, 36 puanla 3'üncü sırada bulunan Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sarı kart cezalısı Kerem Atakan Kesgin, sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Leke James ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.