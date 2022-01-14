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Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda çıktığı 20 müsabakada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 29 puan toplayan Sivasspor, 49 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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