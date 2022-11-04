  • BIST 4.105,46
  • Altın 984.957
  • Dolar 18.6091
  • Euro 18.2087
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Sivasspor'dan tarihi başarı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son grup mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak G grubunu lider bitirdi ve son 16'ya kaldı.
Sivasspor'dan tarihi başarı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile temsilcimiz Sivasspor karşı karşıya geldi.

Fortuna Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Beraberlik Sivasspor'a yetti

Sivasspor, 28. dakikada Max Gradel'in penaltı golüyle öne geçti. Slavia Prag'ın eşitlik golü ise 65. dakikada Dimitris Goutas'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

Lider olarak son 16'dayız

Grubun diğer maçında ise Cluj, Ballkani'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Sivasspor, 11 puanla grubu lider tamamladı ve Konferans Ligi'nde adını direkt olarak son 16 turuna yazdırdı.

10 puanlı CFR Cluj ise ise son 24 takım arasına katıldı. Slavia Prag ise 8, Ballkani ise 4 puanda kalıp Avrupa'ya veda etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadisi şerif anlatılacak02 Kasım 2022 Çarşamba 09:48
  • Tarihi başarılarla dolu Juventus 125 yaşında01 Kasım 2022 Salı 16:17
  • Dünya Kupası'nda forma giyecek en değerli 10 isim belli oldu01 Kasım 2022 Salı 12:29
  • Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka: 100-8831 Ekim 2022 Pazartesi 23:54
  • Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti31 Ekim 2022 Pazartesi 16:13
  • Batshuayi hat-trick yaptı: Fenerbahçe farklı kazandı31 Ekim 2022 Pazartesi 09:37
  • Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup etti30 Ekim 2022 Pazar 23:19
  • F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in30 Ekim 2022 Pazar 11:51
  • Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti29 Ekim 2022 Cumartesi 09:20
  • Beşiktaş Kulübü Şenol Güneş'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı28 Ekim 2022 Cuma 11:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti