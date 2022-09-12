  • BIST 3.601,26
  • Altın 1010.628
  • Dolar 18.2215
  • Euro 18.5411
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yeni sezondaki galibiyet hasreti sürdü.
Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Ligde son olarak geçen sezonun son haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 6 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

İstanbulspor maçı öncesi ligdeki 5 maçında, iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1) ve VavaCars Fatih Karagümrük'le (0-0) berabere kalan, dış sahada ise Beşiktaş (1-3) ile Adana Demirspor'a (0-3) yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine İstanbulspor karşısında da son veremedi.

Ligde son olarak dün sahasında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, kötü gidişatını sonlandırmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligdeki son 6 maçında rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Resmi maçlarda galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Ligde henüz 3 puanla tanışamayan Sivasspor'un bu sezon çıktığı 10 resmi müsabakada da galibiyeti bulunmuyor.

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Trabzonspor'a 4-0 yenilen Sivas temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarında İsveç temsilcisi Malmö'ye 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.

Avrupa mücadelesine UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında ise sahasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, Fransa'ya mağlup oldu10 Eylül 2022 Cumartesi 20:11
  • İstanbulspor Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak10 Eylül 2022 Cumartesi 19:37
  • Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK deplasmanında10 Eylül 2022 Cumartesi 18:36
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Hasan Ali Kaldırım'dan10 Eylül 2022 Cumartesi 16:00
  • Galatasaray ile Kasımpaşa 37. randevuda10 Eylül 2022 Cumartesi 14:00
  • Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan 'fikstür' tepkisi10 Eylül 2022 Cumartesi 12:00
  • Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü yendi10 Eylül 2022 Cumartesi 10:39
  • Okan Buruk: Mata şu an için hiç hazır değil09 Eylül 2022 Cuma 15:57
  • Transfer sezonu bitti: İşte en pahalı futbolcular09 Eylül 2022 Cuma 09:46
  • Futbolda haftanın programı09 Eylül 2022 Cuma 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti