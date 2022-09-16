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Sivasspor'un yüzü 10 maç sonra güldü

UEFA Avrupa Ligi'nde, Turkcell Süper Kupa Finali'nde ve Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 10 resmi müsabakada galibiyeti bulunmayan Demir Grup Sivasspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.
Sivasspor'un yüzü 10 maç sonra güldü

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Trabzonspor'a 4-0 yenilen Sivas temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarında İsveç temsilcisi Malmö'ye 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek yoluna UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda devam eden Sivaspor, gruptaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

Sivas ekibi, Spor Toto Süper Lig'de de iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük'le (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kaldı, dış sahada ise Beşiktaş (1-3) ile Adana Demirspor'a (0-3) yenildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'ndaki ikinci maçında dün deplasmanda CFR Cluj ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, penaltıdan Max Gradel'in kaydettiği golle maçı 1-0 kazanarak, resmi maçlardaki 10 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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