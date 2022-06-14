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Sivas'ta 20 dakikalık sağanakta yollar göle döndü

SİVAS'ta etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu, yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kent dışında ise yamaçlardan gelen sel nedeniyle bazı araçlar çamura saplandı.
Sivas'ta 20 dakikalık sağanakta yollar göle döndü

Sivas'ta saat 16.00 sıralarında yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, aniden yükselen su birikintilerinin içinde ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde zemin katta bulunan bazı iş yerlerini su bastı. Afyon Sokak'ta bazı esnaf kova ve küreklerle dükkanlarına dolan yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı. 

ARAÇLAR ÇAMURA SAPLANDI

Kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe mesire alanı yolu üzerinde yağış nedeni ile yamaçlardan yağmur suyu ile birlikte gelen çamur ve molozlar kara yolunda trafiği etkiledi. Bölgede seyir halindeki bir hafif ticari araç ve minibüs çamura saplandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Sivas Belediyesi ekipleri yolda temizlik çalışması başlattı, çamura saplanan araçlar da zincir bağlanarak çekildi. 

'METREKAREYE 30 KİLOGARAM YAĞIŞ DÜŞTÜ'

Bölgede inceleme yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Son yıllarda iklim değişiklikleri nedeniyle zaman zaman farklı durumlar yaşıyoruz. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre metrekareye 30 kilogram yağış düşmüş. Bu da doğal olarak belli bölgelerde sıkıntılar oluşturdu. Paşabahçe yolunda dağdan gelen sel nedeni ile kapanmış ama şükürler olsun cana gelen bir durum yok. Birkaç araçta hasar var. Bazı bölgelerde bodrumlara su dolmuş. Onun dışında önemli bir şey yok. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de sahada yakından takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

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