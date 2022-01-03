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Sivas'ta 'Chihuahua' cinsi köpeğe sezaryen; 3 yavru doğdu

SİVAS'ta, yavruları doğum kanalına göre büyük olduğu için Chihuahua cinsi köpeğe sezaryen uygulandı. Köpek, 3 yavru dünyaya getirdi.
Sivas'ta 'Chihuahua' cinsi köpeğe sezaryen; 3 yavru doğdu

Şarkışla ilçesinde Chihuahua cinsi köpeğin sahibi, 'güç doğum' adı verilen şikayet nedeniyle doğum yapamayan hayvanını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdi. Yapılan muayenenin ardından sezaryene alınan köpek, 3 yavru doğurdu.

Ameliyatı gerçekleştiren Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Takcı, güç doğum şikayetiyle hastaneye getirilen köpeğin standart kiloda olmasına rağmen, yapılan tetkikler neticesinde yavruların doğum kanalına göre çok büyük olduğunu belirlediklerini ifade etti.

Normal doğum yapamayan köpeğe bu yüzden sezaryen uyguladıklarını aktaran Takcı, "Yoğun doğum sancısı çekmesi ve üzerinden hayli zaman geçmesi nedeniyle anne köpeğin hayati tehlikesi vardı. Ultrasonografik muayenede 3 yavrunun fetal stresin arttığını ve çok zamanımızın kalmadığını belirledik. Annenin ve yavruların durumunu iyi bir duruma getirebilmek için doğum öncesinde sıvı sağaltım gerçekleştirdik. Sezaryen operasyonu ile doğumu gerçekleştirdik. Anne ve 3 yavrumuzu oldukça sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" dedi.

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