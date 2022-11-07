Sivas'ta otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edinilen bilgiye göre olay Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas'ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Kazada içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi.
Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi.
GELEN İLK BİLGİLERE GÖRE; 3 ÖLÜ 27 YARALI VAR
Sivas'ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, kazada ilk belirlemelere göre 3 ölü, 27 yaralı olduğu bilgisi var.
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