  • BIST 4.216,98
  • Altın 999.304
  • Dolar 18.5922
  • Euro 18.4985
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Sivas'ta otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas’ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi var.
Sivas'ta otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edinilen bilgiye göre olay Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas'ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazada içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi.

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi.

GELEN İLK BİLGİLERE GÖRE; 3 ÖLÜ 27 YARALI VAR

Sivas'ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, kazada ilk belirlemelere göre 3 ölü, 27 yaralı olduğu bilgisi var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar 7 Kasım'da çekilecek06 Kasım 2022 Pazar 11:03
  • MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde 2 asker şehit oldu06 Kasım 2022 Pazar 11:01
  • MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi06 Kasım 2022 Pazar 10:56
  • Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 6 Kasım 2022 Ankara doğalgaz fiyatı06 Kasım 2022 Pazar 10:02
  • Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı06 Kasım 2022 Pazar 08:03
  • TSK'nın yeni aracı ZAHA ilk kez yurt dışına çıktı06 Kasım 2022 Pazar 07:59
  • Pakistan'da İmran Han'a yayın yasağı getirildi06 Kasım 2022 Pazar 07:57
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ı hizmete açtı06 Kasım 2022 Pazar 07:56
  • MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu06 Kasım 2022 Pazar 07:55
  • Zonguldak’ta maden ocağında patlama: 4 yaralı06 Kasım 2022 Pazar 07:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti