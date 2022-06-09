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Sivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastı

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Sivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastı

Kentte sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar, su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Gültepe Mahallesi'nde yolda oluşan su birikintisi nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan Recep Erce, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kıyafetleri ıslanan Erce'ye sağlık ekipleri tulum verdi.

Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi. Sivas Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.

Kentte bodrum katlarındaki bazı evleri ise su bastı. Ekipler, evlere dolan suları tahliye etmek için çalışma yaptı.

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