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Sivas'ta şiddetli sağanak etkili oldu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı.
Sivas'ta şiddetli sağanak etkili oldu

İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar suların evlerine ve bahçelerine girmemesi için yoğun çaba gösterdi.

Yağış nedeniyle bazı meyve ağaçları zarar gördü.

İlçeye bağlı Karaşar köyünde de sağanak nedeniyle sel oldu. Sel, köydeki bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor
Bazı evler aşırı yağış nedeniyle su altında kaldı.

Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri, selden zarar gören evlerde çalışma başlattı.

Diğer yandan selin sürüklediği çamur ve molozlar, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek mevkisinde ulaşımın durmasına yol açtı.

Bölgede kara yolunun bu bölümü çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Vali Yılmaz Şimşek de sel nedeniyle Gemerek'e hareket etti.

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