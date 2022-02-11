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Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Ziya Ada (37) idaresindeki Sivas Hedef Turizm'e ait 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü, Uğur Kale'nin (40) kullandığı 42 AIJ 315 plakalı demir profil yüklü tır ve Adnan Rençperoğlu (40) yönetimindeki 34 CGG 457 tır, Sivas-Kayseri kara yolu Maksutlu köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüs şoförü Ada olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüleri, otobüs muavini Gökhan Kök (32) ile otobüsteki yolcular Abdul Kadim Hamzaoğlu (65), Neriman Hamzaoğlu (56), Feyzanur Özkan (23), Halime Gözde Buber (19), Elif Demir (24), Hafız Kekeç (22), Ali Osman Hökelek (29), Nur Selin Koç (20), Ahmet Kayasandık (23), Abbas Safa Güzelay (22) ve Dilara Tercan yaralandı.

Otobüste sıkışan bazı yaralılar, kurtarma ekiplerince çıkartıldı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kök ve Tercan, Sivas'a sevk edildi.

Ada'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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