  • BIST 2.750,49
  • Altın 1021.734
  • Dolar 17.9104
  • Euro 18.2203
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Sivas'ta yüzlerce kişiden 'Gardaşlık' halayı

SİVAS'ta Valilik ve Belediye tarafından organize edilen 'Gardaşlık Festivali' kapsamında yüzlerce kişi aynı anda kent meydanında 'gardaşlık halayı' çekti.
Sivas'ta yüzlerce kişiden 'Gardaşlık' halayı

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının katkılarıyla 5 ve 8 rakamlarının buluştuğu ilin plakasını simgeleyen ve 'Dünya Sivaslılar Günü'nü simgeleyen tarih baz alınarak 'Gardaşlık Festivali' düzenlendi. 5-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Gardaşlık Festivali kapsamında ilk olarak 'Gardaşlık Yürüyüşü' yapıldı. Tren Garı'ndan başlayan ve il protokolünün de katıldığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş sonrası kent meydanında 'Gardaşlık Bildirgesi' okundu. Daha sonra meydanda halk oyunları ekiplerinden oluşan 1058 kişi davul ve zurna eşliğinde Sivas Ağırlaması Halayı çekti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de halaya eşlik etti. Halay sırasında renkli görüntüler oluştu. Halayın ardından meydanda toplanan vatandaşlar da birlikte Sivas yöresine ait halaylar çekti. 

'SİVASLILAR GARDAŞLIK ADI ALTINDA KUCAKLAŞIYOR'

Dünya Sivaslılar Günü'nü kutlayan Vali Yılmaz Şimşek, "Bu tür festivaller, bir birimizle yakınlaşma açısından gerek şehrin tanıtımı açısından gerekse kültürümüzün yaşatılması, sonraki nesillere aktarılması ve gençlerin gardaşlık kültürünü benimsemesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. O nedenle bundan sonraki yıllarda da bu festival artan bir coşku ile kutlanmaya devam ediyor. Memnuniyetle görüyorum ki Sivaslıların hemşehricilik bilinci takdire şayan. Dünyanın neresinde olursa olsun Sivaslılar gardaşlık kelimesi adı altında sarılıp, kucaklaşıyor ve birlikte hareket edebiliyorlar. Bu Sivas açısından gurur verici bir durum" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Şehrin tanıtımına katkı sağlayacak etkinlikleri icra ediyoruz. Katılım ve katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimin Dünya Sivaslılar Günü'nü kutluyorum. Önümüzdeki süreçte farklı etkinliklerde yine sizlerle birlikte kutlamalar yapacağız. Nice güzel günlerde bir ve beraber olmayı arzu ediyoruz" dedi.

Festivale katılan Sivaslılar da düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek keyifli anlar geçirdiklerini dile getirdi. Etkinlikler kapsamında çeşitli sanatçılar konser verecek. Kutlamalar 3 gün boyunca devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneydoğu kavurucu sıcakların etkisinde04 Ağustos 2022 Perşembe 10:19
  • Yanan evin balkonundan alt kata atladı03 Ağustos 2022 Çarşamba 23:20
  • Büyükbaş çiftliğinde çıkan yangın, ahırlara sıçramadan söndürüldü03 Ağustos 2022 Çarşamba 21:25
  • Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu03 Ağustos 2022 Çarşamba 21:24
  • Arızayı kontrol etmek isteyen otel sahibi akıma kapılıp öldü03 Ağustos 2022 Çarşamba 20:28
  • Aydın'da, sanayi sitesinde çıkan yangında 2 ton plastik boru kül oldu03 Ağustos 2022 Çarşamba 20:27
  • Beyoğlu'nda otelde yangın paniği02 Ağustos 2022 Salı 18:53
  • Otomobil, hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı01 Ağustos 2022 Pazartesi 23:20
  • İYİ Partili meclis üyesine otomobille çarpıp kaçtı01 Ağustos 2022 Pazartesi 23:12
  • Ciple çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada01 Ağustos 2022 Pazartesi 23:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti