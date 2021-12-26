Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor

Sivas'ta belediye bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi, 1095 sahipsiz hayvana barınma, beslenme ve tedavi imkanı sağlıyor.

Sivas Belediyesince Seyfebeli mevkisinde 22 dönüm arazide faaliyetini sürdüren merkez, sahipsiz hayvanlara sıcak yuva oluyor. Merkeze getirilen başıboş hayvanlar, aşılama, küpeleme ve kısırlaştırma çalışmalarıyla rehabilite ediliyor. Barınaktaki özel kulübelerde de kışın ısıtma, yazın soğutma sistemleri aktif hale getiriliyor.



Merkezi ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gazetecilere, barınakta 1070 köpek ve 25 kedi bulunduğunu, kasım itibarıyla aylık kısırlaştırma sayısını 120'ye çıkardıklarını söyledi.

Başıboş hayvanların kontrolsüz çoğalıp sorun haline gelmemesi için çalıştıklarını aktaran Bilgin, "Biz, 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' anlayışıyla şehrimizde sadece insanlarımıza değil, birlikte yaşadığımız diğer canlılara da hizmet etmeye devam ediyoruz. Belediye olarak dünyanın ve ülkemizin bir gerçeği olan sokak hayvanları sorununa çözüm bulmak adına her canlının yaşama hakkını koruyarak güzel bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

"İç Anadolu'nun en güzel hayvan barınaklarından birine sahibiz"

Bilgin, çalışmaları sivil toplum örgütleri, gönüllüler ve üniversitelerin desteğiyle şeffaf şekilde yürüttüklerine dikkati çekerek "Yapacağımız her çalışmayı kamuoyu ile paylaşıyoruz. İç Anadolu'nun en güzel hayvan barınaklarından birine sahibiz. Bu alanı fiziki altyapı, teknik ve personel açısından daha da iyi noktaya getireceğiz." dedi.

Bilgin, kırsaldaki sokak hayvanlarının çetin geçen kış şartlarından etkilenmemesi için besleme noktaları oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Merkezi gezen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu da sahipsiz hayvanların sürüler halinde dolaşıp insanlar için tehdit oluşturmamasına yönelik belediye ile koordineli çalıştıklarını anlattı.

Çubukçu, "Kısırlaştırıp aşılarını yaparsak ve bir şekilde sosyalleşmelerini sağlarsak bu hayvanlar o zaman topluma karışıp problem çıkarmadan insanlarla beraber yaşamaya devam edeceklerdir." ifadesini kullandı.