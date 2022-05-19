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Sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı

İstanbul'da çalışanların da yardımıyla marketten sıvı yağ çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı

İstanbul Esenler'de bir marketten piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan sıvı yağ çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı. 

Esenler'de polise başvuran bir marketin yetkilileri, çalışanlarının da yardımıyla mağazalarından hırsızlık yapıldığı yönünde ihbarda bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar yapılan marketin önünde beklemeye başladı. Kısa bir beklemenin ardından şüpheli iki kişinin, alıveriş arabasının içine koydukları 5 litrelik sıvı yağlarla uzaklaştığı görüldü.

Kasadan geçirilmeden dışarı çıkarıldığı anlaşılan sıvı yağları taşıyan kişileri takip eden polis onları park ettikleri minibüslerine kadar izledi.

Sıvı yağları minibüse koymak üzere olan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı.

Sıvı yağlarla birlikte yakalanan D.B.(22) ile A.B.(22) ve daha sonra gözaltına alınan M.B(18) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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