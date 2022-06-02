  • BIST 2.569,24
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4575
  • Euro 17.6166
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Sivil toplum kuruluşlarına 'sivil katılımcılık' ve 'sosyal girişimcilik' desteği verilecek

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, "(Sivil katılımcılık) UNDP ile sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının ortak projelerine fon desteği sağlayacağız." dedi.
Sivil toplum kuruluşlarına 'sivil katılımcılık' ve 'sosyal girişimcilik' desteği verilecek

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve AB fonu desteğiyle sivil toplum kuruluşlarına (STK) "sivil katılımcılık" ve "sosyal girişimcilik" alanlarında destek vermeye hazırlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, AA muhabirine, Türkiye-AB ilişkilerinde sivil toplumu her zaman önemli bir yere koyduklarını söyledi.

Özcan, STK'leri bu sürecin en önemli lokomotifi kabul ettiklerini belirterek AB Başkanlığı olarak söz konusu kuruluşlara bugüne kadar 10 milyon avroya yakın yardım yaptıklarını bildirdi.

Ayrıca 100'e yakın STK'nin de projesini finanse ettikleri bilgisini veren Özcan, bu kuruluşları kendi çalışma alanlarında lobicilik ve savunuculuk becerilerini geliştirmek amacıyla desteklediklerini dile getirdi.

Özcan, aynı zamanda platformlar oluşturma veya farklı konularda çalışan 700'e yakın STK'yi bir araya getiren çalışmaları da desteklediklerini vurguladı.

"Proje çağrılarına birkaç yıl ara verilecek"
Gelinen noktada, sivil toplum sektörü altındaki hibe çağrılarına birkaç yıl ara vereceklerini ancak iki yeni konuda proje çağrısına çıkacaklarını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri 'sivil katılımcılık' olacak. UNDP ile birlikte STK'ler ve kamu kuruluşlarının ortak projelerine fon desteği sağlayacağız. Hazırlıklar son aşamada. Bu yıl içinde çağrıya çıkmayı planlıyoruz. Diğer bir konu ise 'sosyal girişimcilik'. Bu sivil toplum sektörü için yeni bir kavram. Burada da Türkiye'de sosyal girişimciliği güçlendirmek için AB proje destekleri sağlayacağız. Sosyal girişimciler için eğitimler, raporlar hazırlayacağız. Bu arada içinde bulunduğumuz dönemde AB fonlarında yeşil dönüşümle ilgili hazırlıklar yapıyoruz. Bu konuda da inovasyon, teknolojiyi geliştirme, kamu kurumlarımızın politika yapma süreçlerine destek olma altında da birçok AB projesinin hazırlığını yapıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de02 Haziran 2022 Perşembe 11:13
  • TÜİK bünyesinde Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı kuruldu02 Haziran 2022 Perşembe 11:12
  • Bakan Muş duyurdu: Mayıs ayı ihracatı yüzde 15,2 arttı02 Haziran 2022 Perşembe 10:49
  • Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi02 Haziran 2022 Perşembe 10:44
  • Bolu'da kadın belediye meclis üyesi Çınar hakkında 30 gün koruma kararı verildi02 Haziran 2022 Perşembe 10:28
  • Ateş eden teröristlere darbe indirildi02 Haziran 2022 Perşembe 10:25
  • TİGEM 60 safkan Arap tayı satacak02 Haziran 2022 Perşembe 10:18
  • TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'da02 Haziran 2022 Perşembe 10:17
  • Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına geliyor02 Haziran 2022 Perşembe 10:17
  • Bitlis'te 4 göçmen kaçakçısına tutuklama02 Haziran 2022 Perşembe 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti