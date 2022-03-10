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Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı yarın açıklanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından kamuoyuna duyurulacak Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2022-2023 Eylem Planı, 5 hedef ve 28 faaliyetten oluşuyor.
Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı yarın açıklanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yarın "Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı (2022-2023)" açıklayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve etkin uygulanması için sivil toplum ile iş birliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla düzenlenen Sivil Toplum Buluşmalarının ilki "kadın" temasıyla 7 Ekim 2021'de Ankara'da yapıldı.

Buluşmalar daha sonra "çocuk", "göç ve insani yardım", "engelli ve yaşlı", "şehit yakınları ve gaziler" temalarında Ankara, İstanbul, Hatay ve Batman'da gerçekleştirildi.

Bakanlığın görev ve sorumlulukları alanında faaliyet gösteren 215 sivil toplum temsilcisinin davet edildiği program, iki oturum halinde yapıldı. Odak grup çalışmalarında istişareler düzenlendi. 5 farklı temada yapılan Sivil Toplum Buluşmalarında, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri alındı.

Sivil Toplum Buluşmalarına katılım sağlayamayan sivil toplum temsilcilerinin de görüş ve önerilerine yer verilmesi amacıyla görevli akademisyenlerin öncülüğünde mevzuat, sistem güçlendirme ve koordinasyon başlıkları altında bir anket çalışması yapıldı. Ayrıca, elde edilen bulguların değerlendirilmesi için de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile mülakatlar gerçekleştirildi.

Belge ve Plan, Durum Değerlendirme Raporu sonucunda hazırlandı
Sivil Toplum Buluşmaları, anket çalışmaları ve mülakatlar ışığında, "Durum Değerlendirmesi Raporu" hazırlandı.

Rapor sonucunda sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde hayata geçirilecek 5 hedef ve 28 faaliyetten oluşan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2022-2023 Eylem Planı hazırlandı.

Vizyon belgesi ve eylem planı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yarın düzenlenecek lansman toplantısıyla açıklanacak.

Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2022-2023 Eylem Planı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sivil toplumla iş birliğini doğru bir zeminde belirleyebilmeyi, sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında kapasitelerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç, beklenti ve isteklerini etkili bir şekilde tespit edip bunları karşılayabilecek bir altyapı oluşturmayı, sivil toplum kuruluşlarının Bakanlığın sorumluluğundaki alanlarda faaliyetlerini etkinleştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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