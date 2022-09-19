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"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" sona erdi

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" sona erdi
Sivrihisar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve iki gün süren "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" tamamlandı.
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