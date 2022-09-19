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"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" sona erdi
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" sona erdi
Sivrihisar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve iki gün süren "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" tamamlandı.
19 Eylül 2022 Pazartesi 10:29
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