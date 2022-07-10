Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri

Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arası bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Türkiye'nin önünde önemli bir seçim olduğunu belirterek, "Adil bir yarış olsun. Siyaset çok hızlandı. Türk halkı siyaseti seviyor, siyasetin yüz yüze, gülerek yapılmasını tercih ediyor. Bu yıl her birimizin çok çalışacağı bir sene olacak." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP, MHP, HÜDA PAR, Saadet Partisi ve BBP heyetleri AK Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Siyasi parti heyetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın karşıladı.

AK Parti'yi ilk olarak CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun'un başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

Yüz yüze bayramlaşmayı özlediklerini ifade eden Zengin, bayramların geleneklerinde özel bir yerinin olduğunu belirtti.

Bayramın dünyaya huzur getirmesini dileyen Zengin, "Dünyada şiddet bitmiyor, kendi ülkemizde olduğu gibi. Eski Japonya Başbakanı, şiddetin ve silahsızlanmanın en az olduğu ülkede öldürüldü. Barış ve huzurun hakim olduğu, savaşların son bulduğu bir dünya temenni ediyorum." diye konuştu.

Önlerinde önemli bir seçim olduğuna dikkati çeken Zengin, "Adil bir yarış olsun. Siyaset çok hızlandı. Türk halkı siyaseti seviyor, siyasetin yüz yüze, gülerek yapılmasını tercih ediyor. Bu yıl her birimizin çok çalışacağı bir sene olacak. Herkese kolaylıklar diliyorum." görüşünü dile getirdi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Uzun, yüz yüze bayramlaşmanın daha kıymetli olduğunu, bugün 17 siyasi partiyle bayramlaşacaklarını anlattı.

Tüm siyasi partilerin ve vatandaşların bayramlarını tebrik eden Uzun, "Bayramlar sihirli değnek gibi yaşamımızın gerçek sorunlarına müdahale eden takvimler olmaktan ibaret değil. Bugünleri en güzel şekilde geçirerek toplumcu bakış açısıyla gerçekleşmesi gereken adımları hep birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı'nın paydaşı olmak önemli"

AK Parti heyeti, CHP'nin ardından MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin'in Özarslan başkanlığındaki heyeti ağırladı.

Özarslan, ziyarette yaptığı konuşmada, yüz yüze yapılan geleneksel bayram ziyaretinin tadını hiçbir şeyin tutmadığını ifade etti.

AK Parti'nin kendileri için özel bir yere sahip olduğunu aktaran Özarslan, şunları söyledi:

"15 Temmuz sonrası temeli atılan Cumhur İttifakı'nın paydaşı olmak önemli. Genel Başkanımız 'Benim aklım hep Türkiye'dir.' demişti. Aslında bunun sadece Türkiye'yi kapsamayan çok daha geniş ölçekli bir söz olduğunu Cumhur İttifakı'nın icraatlarıyla görmeye başladık. Terör, güvenlik ve dış politika anlamında bunu yaşadık. Cumhur İttifakı'nın hem Türkiye hem bölgesel hem de küresel ölçekte ne kadar önemli işlere imza attığını gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz."

Genel Başkan Yardımcısı Zengin, MHP'nin yerinin kendilerinde farklı olduğunu, MHP ailesini kendi aileleri gibi hissettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu temel ilkelerin çok önemli olduğunu vurgulayan Zengin, Türkiye için çok daha büyük işleri birlikte yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Seçimlerin çok önemli olduğuna dikkati çeken Zengin, "AK Parti'de her daim tempo yüksektir, seçim zamanı tempo biraz daha artar. 2023 Türkiye ve dünya için önemli bir yıl olacak." şeklinde konuştu.

"Bazılarının iddia ettiği gibi çok büyük kriz olduğunu düşünmüyoruz"

HÜDA PAR da AK Parti'yi Genel Sekreter Şehzade Demir'in başkanlığındaki heyetle ziyaret etti.

Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun selamını ileten Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında AK Parti'nin bayramını kutladı.

Sahada yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Demir, şunları aktardı:

"Memleketin sorunlarıyla yüzleşiyoruz. Ekonomik sıkıntılar önümüze çıkıyor. Elbette bazılarının iddia ettiği gibi çok büyük kriz olduğunu düşünmüyoruz. Milletimiz sıkıntıların üstesinden gelmeyi bilir ama sıkıntıların olduğu da gerçek. Bu anlamda ciddi, kalıcı çözümlere ihtiyaç var. Hepimizin, bütün bu sorunların çözümü için elimizi taşın altına koyması lazım."

Özlem Zengin de ekonominin son derece önemli olduğunu, bu meseleye dair çözüm üretme gayretlerinin devam ettiğini vurguladı. Bu konuda Türkiye'yi yok edecek tarzda bir muhalefet yapmanın fayda getirmediği kanaatinde olduğunu kaydeden Zengin, Türkiye'nin bu sıkıntılı dönemden çıkacağını ifade etti.

Bayramlaşma heyetlerinde gençlerin ağırlığı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya'nın başkanlığındaki heyet de AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Saadet Partisi yöneticilerinin ve partiye gönül verenlerin bayramını tebrik etti. Parti bayramlaşma heyetlerinde gençlerin ağırlıkta olduğuna dikkati çeken Zengin, her kuşakta siyasetin büyük ilgi gördüğünü, bunun sevindirici olduğunu belirtti.

AK Parti teşkilatlarının bayramını tebrik eden Kaya, "19 partiyle bayramlaşıyoruz. Bayram vesilesiyle kendi iç dünyamızda yolculuk yapıyoruz. Bayram ile helalleşiyoruz, dertleşiyoruz, sorumluluklarımızı hatırlıyoruz." dedi.

Yazıcıoğlu'nu andı

BBP de Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in başkanlığındaki heyetle AK Parti'yi ziyaret etti.

Yelis, bayramın birleştiriciliği, güzelliği, kutsallığı ve insanlar arasındaki husumetleri yok ediciliğinin tüm günlere sirayet etmesini diledi. Kapitalizme karşı milli ve manevi değerlerin hakim olması temennisinde bulunan Yelis, Türkiye'nin ve dünyanın buna ihtiyacı olduğunu anlattı.

Özlem Zengin de BBP'lilerin bayramını tebrik etti, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andı.

"Türkiye, demokrasisi kendi içinde pek çok yöntemi deneyerek buraya gelme ihtiyacını gördü"

Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti (DP), İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Siyasi parti heyetlerini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kollar MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova'nın başkanlığındaki DSP heyetinin ziyaretinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, gelecek yaz yapılacak seçime ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini ve bayramın ardından tam anlamıyla sahada olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir günde gelinmediğini ifade eden Zengin, "Türkiye, demokrasisi kendi içinde pek çok yöntemi deneyerek buraya gelme ihtiyacını gördü. Kendi yaralarına baktı, sık seçimler, yaşanan problemler, bunun neticesinde buraya gelinmiş oldu. Bütün ülkelerin aradığı şey aslında daha güçlü hükümet, daha güçlü parlamento, hepsi beraber aslında aranan bir şey. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geldiğimiz noktası, vatandaşın bu arayışıyla alakalı." diye konuştu.

Tambova da parti olarak 2023 seçimlerine ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Günübirlik söylemlerden ziyade daha kalıcı, yapıcı ve çerçevesi geniş muhalefet etmek gerektiğini kaydeden Tambova, oy oranlarına bakıldığında etkin bir muhalefet yapılmadığının görülebildiğini söyledi. Tambova, şu görüşleri dile getirdi:

"Mevcut başkanlık sisteminin, Türkiye'ye çok uygun olmadığı düşüncesindeyiz. Ama baktığınızda 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' söylemi tamam doğru ama şöyle bir eksiği var, tam bir temele oturmuyor. Onlarla da bu görüşümüzü paylaşıyoruz. Ayrıca 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diye bir sistem zaten yok, dünyada üç tane sistem var. Mutlaka iyi nedenlerle söylem geliştiriliyor ama bunu net olarak açıklayamadığınızda ya da dolu bir zeminde olmadığında ikna edici olmuyor."

"Masada altı tane parti var, yedinci yok"

Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal'ın başkanlığındaki DP heyeti de AK Parti'yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Aysal, bayram dolayısıyla hem ziyarette bulunmak hem de ekonomideki gelişmelerin yanı sıra göç konusuyla ilgili ne gibi çözüm önerilerinin getirilebileceğine ilişkin bilgi edinmek istediklerini söyledi.

Altı siyasi partiyle iş birliği yaptıklarını anımsatan Aysal, önceliklerinin Türkiye'nin ileri gitmesi ve kalkınması olduğunu ifade etti.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusu ve emekli maaşlarındaki farkların henüz hesaplara yatmadığına ilişkin kendilerine çok fazla telefon geldiğini aktaran Hasan Aysal, bu konularla ilgili bilgi sordu.

Aysal, Zengin'in, "Altılı masada ne var?" sorusuna, "Masada 6 tane parti var. Yedinci yok yani. Yedinci diyorlar. Yedinci vallahi billahi yok. Onların bir araya gelmesi manifestodur. Yemek yiyip dağılsalar bile bir manifestodur." yanıtını verdi.

"Yeni ekonomi modelinin sıkıntılardan kurtaracağına inanıyoruz"

Özlem Zengin ise Aysal'ın kendisine yönelttiği soruların çok kapsamlı konulara ilişkin olduğunu belirterek, kendilerinin de altılı masada, kamuoyuna yansıyan dışında ne olduğunu öğrenmek istediklerini kaydetti.

Demokrasi için muhalefetin önemine işaret eden Zengin, dar gelirli vatandaşları rahatlatmak için asgari ücrete yapılan zamları hatırlatarak, memur maaşlarına ilişkin farkların da muhakkak hesaplara yatacağını söyledi.

Göç meselesinin dünyanın meselesi olduğunu belirten Zengin, Türkiye'nin düzenli göç almadığını, ülkeye gelenlerin geçici sığınma statüsüyle geldiklerini dile getirdi.

İYİ Parti'nin ziyaretinde eğitim konuşuldu

Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay'ın başkanlığındaki İYİ Parti heyeti de AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

AK Parti'li Zengin, eğitimin öneminden bahsederek, salgınla birlikte okulların öneminin anlaşıldığına işaret etti.

Atabay da ülkenin eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin tespitlerde bulunduklarını ve bunlara ilişkin çözüm önerileri getirdiklerini anlattı.

"Türkiye'nin ekonomik darboğazı aşmasını diliyoruz"

Vatan Partisi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Bayram Yurtçiçek'in başkanlığındaki heyetle AK Parti'yi ziyaret etti.

Yurtçiçek, ekonomi sorunlarının çözümüne ilişkin parti olarak "Üretim Devrimleri Programı" hazırladıklarını ve bu programa dair kurultaylar yaptıklarını anlattı.

Türkiye'nin ekonomik darboğazı aşması temennisinde bulunan Yurtçiçek, yatırım için önce tasarruf yapmak gerektiğini dile getirdi.

Ülkenin sorunlarıyla mücadelede dışarıdan destek alınmasına karşı olduklarını ifade eden Yurtçiçek, "Biz onlara 'Biden çetesi' diyoruz, o altılı masaya. Batı'nın talimatları çerçevesinde mücadele ediyorlar. Biz ona katılmıyoruz. Ama hükümete de özellikle ekonomide, dış politikada eleştirilerimizi söylüyoruz." dedi.

Özlem Zengin ise yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını, bunların aşılacağını belirterek, "Türkiye, müstakil bir ülke olmak için gayret gösteriyor. Eğer öyle olmasaydı başımıza bu kadar iş gelmezdi. Bu 15 Temmuzlar falan niçin oldu? Türkiye'nin kendi değerlerinden yola çıkarak müstakil bir ülke olma iddiası bunları ortaya koydu. Aynı şekilde PKK terörü de buradan neşet ediyor zaten." şeklinde konuştu.

"Türklükle alakası olmayan Türk Tabipleri Birliği gibi birliğimiz var"

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Onur Aydın'ın başkanlığındaki Anavatan Partisi heyeti de AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Aydın, yaşanan küresel sıkıntılar arasından Türkiye'nin bugünlere gelebilmesinin kendileri için de mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Her alanda uygulanan tedbirlerin ülkeyi daha iyi bir noktaya getireceğine inandıklarını belirten Aydın, "İsimlerinin önüne Türk ifadesini alıp daha sonra Türklükle alakası olmayan Türk Tabipleri Birliği gibi birliğimiz var. Daha fazla milletimizi rahatsız etmeden, zedelemeden bu işlerin netlik kazanmasını istiyoruz. Bu konuda kararlıyız." dedi.

Zengin de Türk Tabipleri Birliğinin öncelikli vazifelerinin, kendi mesleklerinin geleceğine ilişkin işler yapmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Meslek örgütlerinde kurulma amacının ötesinde o kadar siyasi yüz ortaya çıkıyor ki o zaman artık sizin yaptığınız mesleki örgüt faaliyeti olmaktan çıkıyor. O sebeple bu işleri yaparken önce o mesleği hem icra edenler için hem de o mesleğin icrasının gerekliliğine dair işleri ortaya koymak gerekiyor. Yapacağınız eylemlerin her iki tarafın hukukunu koruyarak yapılması gerekiyor. Meslek örgütleri bir siyasi partinin tetikçisi gibi davranıyor. Çok sıkıntılı bir şey, biz bunu istemiyoruz."

Yeniden Refah Partisi de Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin'in başkanlığındaki heyetle AK Parti'yi ziyaret etti. Bekin, Özlem Zengin nezdinde tüm AK Parti teşkilatının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

CHP'ye bayram ziyaretleri

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti, DSP, Vatan Partisi ve HDP heyetleri CHP'yi ziyaret etti.

CHP'de heyetleri, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitoğ ağırladı.

CHP'yi ilk olarak, Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, MKYK üyesi, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in başkanlığındaki AK Parti heyeti ziyaret etti.

Bayramların toplumsal olarak birleştirici günler olduğunu söyleyen Mustafa Yel, "Hem dini hem milli bayramlarımıza çok sahip çıkmamız gereken zamanlar. İnşallah bundan sonra da bu birleştirici gücümüzü milletçe 85 milyon olarak kutlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Jale Nur Süllü, ülkedeki ekonomik koşulların sıkıntılı olduğunu belirterek, çoğu vatandaşın kurban kesemediğini söyledi.

CHP'li Süllü'nün hayvan pazarlarını gezdiklerinde satıcıların hayvanlarını satamamaktan ve yüksek yem fiyatlarından şikayetçi olduklarını belirtmesi üzerine Mustafa Yel, kendisinin Tekirdağ'da hayvan pazarlarını gezdiğini, genelde besicilerin satışlardan memnun olduklarını dile getirdiklerini kaydetti.

Mustafa Yel'in esnafın, "Bu sene tam tersi keşke daha fazla olsaydı elimizde de daha çok satardık." dediğini aktarması üzerine Jale Nur Süllü, "Biliyorsunuz yem fiyatları çok arttı. Biz bir yıl önce gezerken 70 lira olan yem fiyatları şu anda 398 lira." dedi.

AK Parti'li Yel ise yem fiyatlarının bir yıl önce 70 lira olmadığını, çuval fiyatının 150 lira olduğunu belirterek, süt fiyatlarına da bu yıl içinde 3 kez zam geldiğini, yem fiyatlarıyla süt fiyatları arısındaki dengeyi oluşturabilmek için Gıda Komitesi'nin toplantılarını devam ettirdiğini anlattı.

Şu anda süt ve yem fiyatlarının tekrar gündemde olduğunu ifade eden AK Parti'li Yel, "İnşallah yakın zamanda süt üreticimizi rahatlatıcı bir artış olabilir. Bu konuda daha önceki yıllarda olduğu gibi yine pandemi döneminin getirmiş olduğu zorluklar, Rusya-Ukrayna krizinin getirdiği zorluklara rağmen, güçlü Türkiye Cumhuriyeti her türlü zorluğun üstesinden gelmeye devam edecektir." diye konuştu.

Jale Nur Süllü de Türkiye'nin gerçekten çok güçlü olduğunu belirterek, "Her şeye sahibiz, yeter ki iyi yönetilerek güzel bir ülkede hep birlikte yaşayalım. Ama inanın damızlık hayvanlarını kesiyorlar, artık besiciliği bırakacaklarını söylüyor besiciler. Besici çok güç durumda, gerçi tüm çiftçiler güç durumda sadece besici demeyelim. Ama üretemezsek beslenemeyiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yel'in, "Hem resmi rakamlar hem de gezdiğimizde gördüklerimiz çok şükür köylümüzün şu anda iyi bir dönem yaşadığını gösteriyor." sözlerine Süllü, "Bizim gerçeklerimiz öyle değil ama." karşılığını verdi.

Sadece süt üretimi bakımından konuşmadığını dile getiren Yel ise buğday üretimi, ayçiçeği üretimi ve diğer tüm alanlarla ilgili maliyet artışının yaşandığını söyledi. Ama buna rağmen buğday fiyatlarında maliyet artışının çok üzerinde şu anda fiyat belirlediklerini kaydeden Yel, "Girdi maliyetleri arttı ama tek taraflı baktığımız zaman doğru sonuca ulaşamayız. Mutlaka satış fiyatına da bakmamız lazım. Bakıyorum ben bölgemizde gezdiğimiz zaman Trakya tarım alanında merkez halinde olan bir bölge. Traktörlerimizin modernliğine bakıyorum, yerli ve milli traktörler kullanılmaya başlandı bir yandan." değerlendirmesini yaptı.

"CHP Genel Merkezi'nden farklı görünüyor ama gerçekler çok farklı"

Jale Süllü'nün, "Traktörü nasıl kullanacaklar, mazot fiyatları o kadar yükseldi ki." demesi üzerine Mustafa Yel, "İnanın kullanıyorlar, belki CHP Genel Merkezi'nden farklı görünüyor ama gerçekler çok farklı." diye konuştu. Süllü de "Genel Merkez değil, alanda yaşadıklarımızı aktarıyorum. Belki genel merkezden çok fazla görünmüyor ama mazot fiyatlarından traktör çalıştıramıyorlar." dedi.

Bunun üzerine Yel, şunları söyledi:

"İnanın çalıştıramayan ben çiftçi tanımıyorum. Sizi ben Tekirdağ'a davet ediyorum. Bayram sonrası gelin bu çalıştıramayan, traktörü olan çiftçimize gidelim. Siz de gelin Tekirdağ'ımızın köylerinde beraber gezelim. Beraber görelim. Tek bir bakış açısı ile görmeyelim, objektif bir bakış açısı ile görelim. Gerçek Türkiye'yi hep beraber izleyelim görelim."

Rusya-Ukrayna savaşından sonra dünyadaki krizin daha da derinleştiğini, buna rağmen Türkiye'nin makro ekonomik dengeler açısından önemli atılımlar gerçekleştirdiğini anlatan Yel, çalışanlara enflasyon rakamlarının üzerinde bir artış yapıldığını söyledi. AK Parti'li Yel, "Dolayısıyla sorunlar yok değil, bütün dünyada var. İnsanoğlu olduğu sürece sorunlar olacaktır, önemli olan bu sorunları bir şekilde çözecek olan siyasi iradedir. Çok şükür Türkiye'de de siyasi irade son 20 yıldır hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Vatandaşın alanda aktardıklarını dile getirdiklerini söyleyen Süllü ise bayramda emeklilerin torunlarına bayram harçlığı veremediklerini savundu. Aslında bayramda bu tür konulara girmek istemediğini dile getiren Süllü, şunları dile getirdi:

"Artık bayramları bayram gibi yaşayacağımız, insanların ekonomik sıkıntılar çekmeyeceği, gerçekten hep birlikte üretip, hakça bölüşeceğimiz bir düzene geçmemiz gerekiyor. Sizler iktidar temsilcisi olduğunuz için bayram vesilesi ile bunları size iletmek isterim."

Eskiye göre olumlu gelişmeler olduğunu dile getiren Yel, ilk kez bayram ikramiyesini kendilerinin uyguladığını söyledi. Bunun üzerine Süllü, ikramiye uygulamasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorlaması ile hayata geçtiğini belirtti.

Muhalefetin taleplerini mutlaka dikkate aldıklarını ancak karar verici iradenin iktidar olduğunu vurgulayan Yel ise emeklilerin daha rahat şartlarda yaşamasını sağlayacaklarını söyledi. Mustafa Yel, şöyle devam etti:

"Ancak geçmiş dönemlerle kıyasladığımız zaman tabii ki özellikle 38-40 yaşlarda emekli olanlar vardı. Sayın Genel Başkan Kemal Bey'in zamanında biliyoruz ki 39-40 yaşlarında emekli olan vatandaşlarımız vardı. Emeklilik sistemi özel bir bütçedir aslında. Bu havuza gelen para yetmediği için devamlı genel bütçeden hükümetler kaynak ayırmak zorundadır. Şu anda bütçemizin çok önemli bir kısmını yaklaşık 300 milyardan fazla kısmını sigorta sistemine ayırmak durumundayız, bunun en büyük nedeni de 38-40 yaşlarında zamanında emekli olup, şu anda hala emeklilik sistemi içinde, 25-30 yıldır çalışmadan, emeklilik sisteminin devam ettirilmesinden kaynaklanan zorunluluktan dolayı biz 300 milyar lira kadar rakamı zaten emeklilik sistemine ayırıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde baktığınız zaman çok genç yaşta emeklilik kabul edilmiyor."

Yel'in, emeklilikte geçmiş dönemin sıkıntıları nedeniyle bunların yaşandığını ve mutlaka çözeceklerini dile getirmesi üzerine Süllü, "20 yıldır iktidardasınız, 20 yıldır çözülmedi. Bize düşecek herhalde çözmek." dedi.

Mustafa Yel de bunun üzerine gelecek yıl haziran ayında seçimlerin yapılacağını hatırlatarak, kararı milletin vereceğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve bugün 17 partiyi ağırlayacaklarını belirten Süllü, şu temennileri ifade etti:

"İnşallah sorunların yaşanmadığı, ülkemizde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, emeklilerimizin rahat nefes aldığı, torunlarına rahatlıkla harçlık verdiği, esnaflarımızın 'Yarın dükkanımı nasıl açarım?' diye endişelenmediği, çiftçimizin 'Nasıl kontağını çalıştırırım?' diye düşünmediği günlerde bayramları kutlamak dileğiyle ziyaretiniz için çok teşekkür ederim."

Mustafa Yel de "Biz zaten o günleri çoktan oluşturduk siz farkında değilsiniz Sayın Vekilim." dedi.

DSP, Vatan Partisi ve HDP heyetleri de ziyaret etti

Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitoğ, partiler arası bayramlaşma kapsamında AK Parti heyetinin ardından DSP, Vatan Partisi ve HDP heyetlerini ağırladı.

DSP ve Vatan Partisi ziyareti sırasında bir erken seçimin gerekli olduğu vurgusu yapıldı, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun başkanlığındaki HDP heyetinin ziyareti sırasında ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerine görüş alış verişinde bulunuldu.

Bu sistemin "muhalefeti yok saydığını" savunan Katırcıoğlu, Meclis'in "bir ortak akıl üretme yeri" olması gerektiğini söyledi. HDP'li Katırcıoğlu, "Biz düşman değiliz ki. Bu ülke böyle bir yönetimi hak etmiyor. İnşallah önümüzdeki Kurban Bayramı'nda bu mesele çözülmüş halde bayramı kutlarız." ifadelerini kullandı.

MHP'ye bayram ziyaretleri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, altılı masaya ilişkin, "Meral Hanım, altılı masaya bir iyilik yapacak, diyorlar. 'Nasıl bir iyilik olacak bu?' dediğimizde, büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak şeklinde de çok ciddi söylemler var." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında MHP'yi sırasıyla DSP, AK Parti, BBP, Türkiye Değişim Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Memleket Partisi heyetleri ziyaret etti.

MHP Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım ve Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe karşıladı.

Karakaya, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Nuri Anbarkaya ve Kadın Kolları MKYK Üyesi Betül Gürlük'ten oluşan AK Parti heyetinin bayramını kutladı.

Ziyarette, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ettiğine dikkati çeken Karakaya, şöyle konuştu:

"Bu mücadelede şehitler verdik, bedeller ödedik. Bunun bir de ekonomik boyutu oldu. Dünyada, terörle 40 yıldır kesintisiz mücadele eden başka bir ülke yok. Türkiye, terörle mücadeleye bugüne kadar 2 trilyon dolar harcadı. Bu rakamın yarısının yarısını aldığımız zaman 500 milyar dolar ediyor. Bu 500 milyar dolar, Türkiye ekonomisi içerisinde kalmış olsaydı acaba sonuç ne olurdu?"

"Terör, güvenlik meselesi olmanın yanında ekonomi meselesi"

HDP'li milletvekillerinin Meclis kürsüsünde zaman zaman toplumun farklı kesimlerinin sıkıntılarını dile getirdiğini aktaran Karakaya, şunları söyledi:

"Utanmadan, arlanmadan sözüm ona bu şekilde siyaset yapmaya çalışıyorlar. Kimse de demiyor ki 'Açık bir şekilde desteklediğiniz terör örgütüyle mücadelede harcanan para ekonomiye harcansaydı ne olurdu?' Bugün Suriye'de operasyon yapmak kolay iş değil. Her ülke orada ama biz kendi güvenliğimiz için oraya gidince 'Ne işiniz var orada?' diyen bir anlayış var. Dolayısıyla gerçekleri tam olarak ortaya koymak lazım. Yine FETÖ'nün de ülkeye ekonomik bir maliyeti var. Bunun için artık terörün kökü kazınmalı. Son dönemlerde terörle mücadelede elde edilen başarılar, terörü bitirme noktasına getirdi. Bu, güvenlik meselesi olmanın yanında ekonomi meselesi de. Terörün kazınmasına destek vermeyen ya da 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenlerin bugün ekonomiyle ilgili bir eleştiri yapmaya hakkı yok."

Karakaya, tüm dünyada ekonomik sorunların yaşandığını belirterek, Türkiye ekonomisinin gelecek dönemde düzeleceği yönünde işaretler verdiğini söyledi.

"Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi"

Karakaya, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin olaylara bakışının örtüştüğünü ve aynı hedef doğrultusunda ilerlediğini dile getirerek, buna karşın Millet İttifakı'nın bir ufkunun olmayıp, bu ittifakta "yönetim nasıl ele geçirilir ve nasıl paylaşılır" anlayışının hakim olduğunu dile getirdi.

Altılı masa toplantılarına da değinen Karakaya, şöyle devam etti:

"Altılı masanın durumunun ne olacağını bilemiyoruz. Benim sahadan gördüğüm bu yapı içerisindeki CHP'nin HDP ile olan yakınlığı ve iş birliği, İYİ Parti'ye oy verecek kesimi rahatsız etmiş. 'Peki ne olacak?' diyoruz. 'Meral Hanım, altılı masaya bir iyilik yapacak.' diyorlar. 'Nasıl bir iyilik olacak bu?' dediğimizde, büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak şeklinde de çok ciddi söylemler var. Bilmiyorum ne olacak? Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi."

"Altılı masanın hiçbir konuda fikri yok"

AK Parti Yalova Milletvekili Akyol da altılı masayı eleştirerek, şunları dile getirdi:

"Sahadayız, vatandaşlarımızın içerisindeyiz. Ekonomik sıkıntılardan dolayı sitemleri oluyor ama biraz oturup konuştuğumuzda yine Sayın Cumhurbaşkanımızın buna çare olacağını düşünüyorlar. Altılı masanın ise tek mottosu Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Hiçbir konuda fikirleri yok. Bizim insanımızın feraseti çok yüksek. Anadolu insanı ariftir. Onun için bunları görüyor. Sıkıntı yok değil, var. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ekonomi kurmaylarımız canla başla çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde olduğu gibi dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak formüller hayata geçiriliyor. Bunlar da devam edecektir."

"Rasyonel politikaların tez elden uygulanması lazım"

MHP'yi ziyaret eden CHP heyetinde ise Parti Meclisi Üyeleri Pınar Uzun ve Deniz Demir, Kadın Kolları MYK Üyesi Aliye Ersever ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Dilara Şule Dalbudak yer aldı.

Karakaya, bu ziyarette de Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin önemine değinerek, terörün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin de herkes tarafından görülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun ise terörün her türlüsüne karşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünden yana olduklarını vurguladı.

Uygulanan politikalar nedeniyle küresel gelişmeler karşısında Türkiye'nin kırılganlığının arttığını ifade eden Uzun, "İktisadi anlamda rasyonel politikaların tez elden uygulanması lazım. Türkiye'de madalyonun bir yüzünde ne yazık ki üretmeyen, hatta halkın alın terinin tartışmalı yerlere aktarılması söz konusuyken, diğer yüzünde geçim sıkıntısı yaşayan, enflasyon karşısında ezilen insanların sorunları var. Bu çok çok önemli." diye konuştu.

MHP'yi Saadet Partisi, BBP, DSP, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Değişim Partisi heyetleri de ayrı ayrı ziyaret etti.

İYİ Parti'ye bayram ziyaretleri

İYİ Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunan siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, İYİ Parti'yi, AK Parti, CHP, Türkiye Değişim Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi ziyaret etti.

Siyasi parti heyetlerini, Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Arslan, Gençlik Politikaları Başkanlığı Çevre ve Ekoloji Politikaları MYK Başkanı Merve İnan ağırladı.

AK Parti, Genel Merkez MKYK Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in başkanlığında, Genel Merkez MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Reşide Yüksel ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Zeynep Şahin'in yer aldığı heyetle İYİ Parti'yi ziyaret etti.

AK Parti'li Yel, Türkiye'nin kalkınma hamlesi içerisinde olduğunu belirterek, daha yükseklerde yer almak için mücadele yürüttüklerini söyledi.

Bu mücadelede her türlü krize ve savaş ortamına rağmen Türkiye'nin iyi bir sınavdan geçtiğini ifade eden Yel, dünyadaki tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin ekonomik anlamda büyüme sağlayan iki ülkeden biri olduğunu belirtti.

İYİ Parti'li Sunat'ın ekonomi, alınan kararların doğru olmadığı, işsizliğin had safhaya vardığı ve insanların feryat figanının birbirine karıştığına yönelik ifadeleri üzerine AK Parti'li Yel, "Bardağın tamamı dolu veya tamamı boş demek bu anlamda sorunlarımızı çözmez. Siz, tarif ettiğiniz Türkiye'de hep boş tarafı görüyorsunuz. Bu kadar genelleme yaparak sonuca varmak çok basit bir söylem. Bu anlamda bakıldığı zaman bunun mutlaka altının doldurulması lazım." diye konuştu.

AK Parti teşkilatının da sürekli sahada olduğunu bildiren Yel, vatandaşların kendilerine sıkıntılarını iletirken teşekkürlerini de dile getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin son yirmi yılda geldiği yerin daha önceki Türkiye ile karşılaştırılmasının "kıyas kabul etmeyeceğini", altyapı, temel hak ve özgürlükler alanındaki gelişmelerin görmezden gelinemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayan Yel, "Bunları yok farz ederseniz, 'Herkes çok kötü.' derseniz bu sizi doğru yere ulaştırmaz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yel, güçlü Türkiye'nin daha iyiye gidebilmesi için iktidar ve muhalefetin var gücüyle çalışmasının temel hedefleri olduğunu dile getirdi.

CHP'li heyetin ziyareti

İYİ Parti'yi ziyarete gelen CHP'li heyette, Parti Meclisi Üyeleri Pınar Uzun ve Deniz Demir, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Aliye Ersever ile Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Şule Dişbudak yer aldı.

CHP'li Uzun, bayramın toplumun tüm kesimleri için hak, özgürlük, hukuk ve adaletin herkes için gecikmeden tecelli ettiği bir süreç anlamında gerçek bir milat olmasını diledi.

Uzun, "Ortak mutabakatımızla büyüyen Türkiye hattının giderek kuvvetlendiği Türkiye süreci hayal ediyoruz." dedi.

İYİ Parti'li Sunat da "Milletin feryadını ve figanını duymamak için kulakların sağır, gözlerin kör olması gerekiyor ama görmeyenler, duymayanlar var. Millet bir şekilde dertlerini artık bağırarak anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programı öğleden sonra devam edecek

Türkiye Değişim Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi de İYİ Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Bayramlaşma programı öğleden sonra Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Genç Parti, Hür Dava Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Memleket Partisi ve Merkez Partisi heyetleri ile devam edecek.

Saadet Partisi'ne bayram ziyaretleri

Saadet Partisi heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunan siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, Saadet Partisi'ni, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, BBP, HDP, DP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, DSP, HÜDA PAR, Vatan Partisi, BTP ve Zafer Partisi ziyaret etti.

Siyasi parti heyetlerini, Parti Sözcüsü Birol Aydın, Genel İdare Kurulu Üyeleri Halil İbrahim Akpınar ve İbrahim Yıldız ağırladı.

Saadet Partisi'ni ziyaret eden AK Parti heyetinde, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Kadın Kolları MKYK Üyesi Arife Polat Düzgün, Genel Başkan Danışmanı Betül Gürlük ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Nuri Ambarkaya yer aldı.

MHP, Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MYK Üyesi Deniz Depboylu ve MYK Üyesi Fatih Çetinkaya ile Saadet Partisi'ni ziyarette bulundu.

CHP, Parti Meclis Üyeleri Pınar Uzun ve Deniz Demir, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Aliye Ersener, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Şule Dalbudak ile Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

İYİ Parti'nin heyetinde, Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve Gençlik Politikaları Başkanı Onur Hondoroğlu bulundu.

BBP'nin bayramlaşma heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, MKYK Üyeleri Dilek Keskin ve Arif Özdemir yer aldı.

HDP, Muş Milletvekili Şevin Coşkun, Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Parti Meclisi Üyesi Nazım Karakurt ile Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

DP heyetinde, Genel İdare Kurulu Üyeleri Hasan Aysal ve Nur Kaan ile Genel Başkan Danışmanı M. Cahit Karakuş yer aldı.

Deva Partisi, Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Çanakçı, Münevver Helün Fırat ve Cem Avşar'ın bulunduğu heyetle Saadet Partisi'ne ziyarette bulundu.

Gelecek Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Aile ve Sosyal Politikaları İzleme Kurulu Başkanı Seren Yıldız Öztürk ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Bozok ile bayramlaşmaya geldi.

Yeniden Refah Partisi, MKYK Üyesi Fatih Uğurlu, MKYK Üyesi Fatih Müjdeci ve Gençlik Kolları Siyasi İşler Başkanı Recep Erol'un yer aldığı heyetle Saadet Partisi ile bayramlaştı.

DSP, Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge ve Parti Meclisi Üyesi Tuğçe Tekçe ile Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

HÜDA PAR heyetinde, Genel Sekreter Şehzade Demir, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Er, İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Boztaş bulundu.

Saadet Partisi'nin ziyaret eden Vatan Partisi heyetinde MYK Üyesi Bayram Yurtçiçek, Öncü Kadın MYK Üyesi Şule Uncu, BTP heyetinde Genel Sekreter Nuri Kaplan, MYK Üyeleri Emre Belge ve Burak Karataşoğlu, Zafer Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Koçak Tükenmez, Genel Muhasip Yardımcısı Ayhan Türk yer aldı.