Skandal sözleri sonrası Sedef Kabaş gözaltına alındı

Sözde Gazeteci Sedef Kabaş, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Polis nezaretinde evinden alınan Kabaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK, KABAŞ'IN HAKARETLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan açıklamalar sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "inceleme" kararı aldıklarını duyurdu.



Şahin yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

EN AĞIR CEZA YAYIN DURDURMA MÜEYYİDESİ UYGULANABİLİR

Edinilen bilgiye göre, 6112 sayılı yasadaki lisans iptalinden önceki en ağır ceza olan yayın durdurma müeyyidesi uygulanabileceği ifade ediliyor.

GÖZALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş’ın Sarıyer’deki evine giderek gözaltına aldı. Televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi.

Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, “Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.