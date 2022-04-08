  • BIST 2.376,19
  • Altın 916.889
  • Dolar 14.7505
  • Euro 16.024
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Slovakya: S-300'lerimizi Ukrayna'ya gönderdik

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını duyurdu.
Slovakya: S-300'lerimizi Ukrayna'ya gönderdik

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülke basınında "Slovakya'nın Kiev'e S-300 hava savunma sistemi gönderdiğine" ilişkin haberleri doğruladı.

"Slovakya'nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim" ifadesini kullanan Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda08 Nisan 2022 Cuma 15:19
  • Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladı08 Nisan 2022 Cuma 15:18
  • Örgüte katılım yolu kesilen PKK, çocuk istismarına sarıldı08 Nisan 2022 Cuma 15:17
  • Yoğun kar yağışı sonrası ani sıcaklık artışı heyelanları artırıyor08 Nisan 2022 Cuma 15:16
  • Nijerya'dan Türk yatırımcılara doğal gaz alanında yatırım çağrısı08 Nisan 2022 Cuma 15:14
  • Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi08 Nisan 2022 Cuma 14:33
  • Tesla, 125 bin 785 otomobili geri çağırdı08 Nisan 2022 Cuma 14:11
  • BM'den Buça açıklaması: Görüntüler korkunç!08 Nisan 2022 Cuma 14:10
  • Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı08 Nisan 2022 Cuma 13:41
  • Ülke genelinde esnaf ve iş yeri sayısı arttı08 Nisan 2022 Cuma 13:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti