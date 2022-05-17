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Smaçta devrilen potanın altında kalan Sefa, yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde basketbol oynadığı parkta, smaç esnasında devrilen potanın demir bloğu altında kalarak yaralanan lise öğrencisi Sefa Eren Tunçel'in (16), dişi kırıldı, kolu ve kaburgasında çatlaklar oluştu. 
Smaçta devrilen potanın altında kalan Sefa, yaralandı

Olay, 10 Mayıs'ta ilçenin İstiklal Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Arkadaşıyla basketbol oynayan Sefa Eren Tunçel, smaç esnasında devrilen potanın demir bloğu altında kalarak yaralandı. Dişi kırılan, kolu ve kaburgasında çatlaklar oluşan Tunçel, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tunçel, tedavisi sonrası taburcu edilirken, demir ve kaynak aksamında paslanmalar olduğu görülen potanın onarılıp, kurulmasına mahallede yaşayanlar karşı çıktı. Tunçel ailesinin şikayetiyle soruşturma başlatılırken, aynı parkta 5 yıl önce pota devrilmesi sonucu bir çocuğun daha yaralandığını iddia eden bölgede yaşayanlar duruma tepki gösterdi.

'BAYILMIŞIM, UYANDIĞIMDA POTA ÜZERİMDEYDİ'

Olay anını ve sonrasını tam hatırlayamadığını belirten Sefa Eren Tunçel, "Basketbol oynuyordum, potaya smaç bastım. Çok hafif bir temasım oldu, potaya asılma gibi bir durumum olmadı. Sonrası yok ben de. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bayılmışım, pota üzerinde duruyordu. Sol kolumda yaralanma var, dişim kırıldı ve kaburgamda çatlak var. Şu an daha iyi gibiyim ama yürüdükçe ağrı oluyor. İlk defa burada oynadım, potanın böyle olduğunu bilsem asla oynamazdım" diye konuştu. 

‘BEN BUNA MUCİZE DİYORUM’

Oğlunu o halde gördüğünde ne yapacağını bilemediğini belirten anne Leyla Taner de, "Çok kötüydü ilk gördüğümde. Olaydan sonra buraya geldiğimde potaya baktım. Çocuğum ‘buradan nasıl çıktı’ diye düşünerek şaşırdım. Ben buna mucize diyorum. Bir anne olarak, bu gibi bir olayın başkalarının da başına gelmesini asla istemiyorum. Şikayetçi olduk, bu konunun takipçisi olacağız. Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen hiçbir şekilde benimle veya oğlumla iletişime geçilmedi. Ama buraya gelip tekrar potayı kaynak yapmaya kalkmışlar. Neyse ki mahalle halkı izin vermemiş” dedi.

Tunçel'i görerek potanın altından çıkarıp ambulansa haber veren Sinan Salma da "Arabayla yoldan geçiyorduk. Aniden potanın düştüğünü, bir kişinin altında kaldığını gördük. Hemen parka gelerek kardeşimize yardımcı olduk. Pota üzerindeydi ve potanın demir kısmı boğazının üzerine denk gelmişti. Arkadaşım potanın altına girdi ve sırtıyla çevirerek zar zor yaralanan kardeşimizi çıkarabildik" ifadesini kullandı.

Potanın yeniden yerine konulmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyen mahalleli Metin Oflu ise "Olaydan sonra işten gelirken bir baktım ustalar potayı kaynak yaparak yerine takmaya çalışıyor; kabul etmedik ve taktırmadık” diye konuştu. Atakum Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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