SMA’lı çocuklara yönelik bağış kampanyası bilgileri resmi internet sitesinden yayımlamaya başlandı 

Büyükşehir Belediyesi, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası çocukların valilik izinli bağış kampanyalarının bilgilerini resmi internet sitesinden yayımlamaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te toplum sağlığını korumaya yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez yeni evlenecek çiftler için ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) testi uygulaması başlatarak örnek olan Büyükşehir Belediyesi, SMA hastası çocuklar için başlatılan valilik izinli bağış kampanyalarının bilgilerini de ‘ankara.bel.tr’ adresi üzerinden erişime açtı.

SMA'LI ÇOCUĞU OLAN AİLELERE DESTEK

İnsan odaklı uygulamalara öncelik vererek toplumsal dayanışma ruhunu yeniden canlandıran Büyükşehir Belediyesi, yeni başlattığı uygulamayla da Türkiye genelinde SMA'lı çocuğu olan ve tedavi masrafları için kampanya başlatan ailelere destek olmak amacıyla hayırsever vatandaşlarla aracılık görevi üstlendi.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “SMA'lı Çocuklarımızın Sesi Oluyoruz. Çocukların koşup gülebileceği mutlu bir geleceği hep beraber inşa edelim. Valilik izinli bağış kampanyalarına Belediyemizin internet sitesinden ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

“İyilik bulaşıcıdır” anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin SMA'lı çocuklar için başlatılan bağış kampanyalarına destek olabilmesi ve kolayca ulaşabilmesi için resmi internet sayfası olan “https://www.ankara.bel.tr/” adresinde yer alan ‘SMA'lı Çocuklarımıza Destek Sayfası’ linkini paylaştı.