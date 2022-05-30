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SMO'dan Türkiye'nin harekatına katılma kararı! Bir açıklama da YPG'den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yeni bir operasyon sinyalini vermesinin ardından açıklama yapan SMO yetkililer; "Türkiye'nin olası harekatına destek vermeye hazırız" dedi.
SMO'dan Türkiye'nin harekatına katılma kararı! Bir açıklama da YPG'den

Cumhurbşaknı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada; Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yeni bir operasyon düzenlenebileceği sinyalini verdi.

"TÜRKİYE'NİN OPERASYONUNA KATILMAYA HAZIRIZ"

TSK'nın, örgütün Suriye yapılanmasına karşı düzenlediği tüm harekatlara katılarak Mehmetçik'le birlikte savaşan Suriye Milli Ordusu (SMO), olası yeni operasyona da katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

"HAZIRLIKLARI SADECE BİRKAÇ GÜN SÜRER"

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan SMO yetkilileri; bölgedeki birlikleri teyakkuza geçirdiklerini belirterek; "Türkiye'yle birlikte savaşmaya hazır binlerce askerimiz var. Emir gelmesi durumunda tüm hazırlıkları tamamlamamız sadece birkaç gün sürer" dedi.

HAREKATTA İKİ BÖLGEYE AĞIRLIK VERİLECEK

Olası operasyonun iki bölge üzerinde yoğunlaşmasını beklediklerini kaydeden SMO yetkilileri, Tel Rıfat ve Kobani'yi (Ayn el Arab) işaret ederek; "Bu iki bölgenin alınması Cerablus ve Tel Abyad'a bağlantıyı sağlar" ifadesini kullandı.

"OPERASYONUN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELLİ DEĞİL"

Yetkililer, Ankara ile temas halinde olduklarını, operasyonun ne zaman başlayacağının şu an için belli olmadığını söyledi.

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