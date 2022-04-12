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Sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü, baba hastaneye kaldırıldı

KONYA'da sobadan sızan karbonmonaksit gazından zehirlenen Havva Kayalı ve kızı Burçin Şahin (42) hayatını kaybetti, baba Hasan Kayalı ise hastanede tedaviye alındı.
Sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü, baba hastaneye kaldırıldı

Olay, Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi 16491'inci sokakta meydana geldi. Hasan Kayalı, eşi Havva Kayalı ve kızları Burçin Şahin, sabaha karşı birlikte sahur yemeğini yedikten sonra ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu. Konya merkezde yaşayan akrabaları gün içinde aileye ulaşamayınca mahalle muhtarına haber verdi. Eve giden muhtar, kapıyı açan olmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler eve girdiğinden Havva Kayalı ve kızı Burçin Şahin'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Kayalı da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Kayalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay üzerine eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. 

İncelemelerin ardından anne ve kızın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Hasan Kayalı ve eşi Havva Kayalı'nın yaklaşık 2 ay önce de evde sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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