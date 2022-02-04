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Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü

Van'ın Erciş ilçesinde soğuk hava nedeniyle boruları patlayan 75 ton kapasiteli su deposu, sızan sular donunca buz kulesine döndü. 
Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü

Kentte kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü kentte gölet, akarsu ve şelaleler kısmen dondu.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Çobandüzü Mahallesi'nde, 30 metre yüksekliğe sahip su deposunun boruları, soğuk hava nedeniyle patladı.

Patlayan borulardaki sızan su donunca depo, buz kulesine dönüştü. Mahalleli, deponun önünde fotoğraf çektirdi.

Çobandüzü Mahallesi’nin muhtarı Bayram Kaptı, "Sızan sular donunca 75 ton kapasiteli su kulemiz adeta buz kulesine dönüştü. Bu ilginç görüntü de herkesin dikkatini çekiyor.

Su kulesindeki donmalardan kaynaklı, mahallemizde de zaman zaman su sıkıntısı çekiyoruz. Tabi buradaki buzların görkemli yapısı, mahalledeki insanların da ilgisini çekiyor. Herkes gelip burada selfie çekiyor" dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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