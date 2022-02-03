  • BIST 1.991,87
  • Altın 780.39850
  • Dolar 13.5674
  • Euro 15.3229
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
» »

Soğuk havada kurt dondu

Soğuk havada kurt dondu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde karlı arazide doğa yürüyüşüne çıkan grup, ayakta donmuş kurt buldu. Kentte geçen ay yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 30 derecelere kadar düşmüştü.

Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen kurt buldu. Grup, vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu belirledi. 3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 30’LARI GÖRMÜŞTÜ

Ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu. Kentte 25 Ocak’ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Soğuk havada kurt dondu
Soğuk havada kurt dondu
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada 
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada 
Iğdır’da 1 milyon 200 bin lira değerinde 93 tüp 'yılan zehri' ele geçirildi
Iğdır’da 1 milyon 200 bin lira değerinde 93 tüp 'yılan zehri' ele geçirildi
Asiye taburcu edildi, sevincini el sallayarak gösterdi
Asiye taburcu edildi, sevincini el sallayarak gösterdi
Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş
Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş
Kadın itfaiyeci adaylarına komando eğitimi
Kadın itfaiyeci adaylarına komando eğitimi
Son Eklenen Videolar
Bafetimbi Gomis, Galatasaray için İstanbul'da
Bafetimbi Gomis, Galatasaray için İstanbul'da
Altınlarla kaçan kuyumcu kardeşler yakalandı
Altınlarla kaçan kuyumcu kardeşler yakalandı
MİT'in nokta operasyonuyla PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'in nokta operasyonuyla PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar kamerada
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar kamerada
Merdivenden düştü, cebindeki telefondan duman yükselince panik yaşadı
Merdivenden düştü, cebindeki telefondan duman yükselince panik yaşadı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti