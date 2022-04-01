Sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşımı tepki çeken Yıldız Tilbe'den suç duyurusu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sokak köpekleriyle ile ilgili yaptığı sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası kendisi hakkında tehdit ve hakaretlere varan sözler sarf ettikleri gerekçesiyle aralarında ünlü isimlerin olduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabı Twitter'da, Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya şeklindeki paylaşımı tepki çekmişti. Paylaşımının ardından hayvanseverler başta olmak üzere birçok kişi tepki göstererek ünlü şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yıldız Tilbe de kendisi hakkında sosyal medyadan hakaret ve tehdit içerikli mesaj atan aralarında ünlü isimlerin de olduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Yıldız Tilbe, avukatı Handan Bakbak gazetecilere açıklama yaptı. Tilbe, İnsan hayatının da önemli olduğunu düşünüyorum, Allah önce insanı yaratmış, her şeyi de insan için yaratmış. Ben parçalanan çocukları gördüğümde 300 tane yaklaşık, birinin yüzü yok, birinin gözü yok, kolu yok, bacağı yok. Çok etkilendiğim için saldırgan köpekler için birkaç cümle ettim. Müslüman olduğu için bizde insan ölür hayvan geberir, 'gebersin' dedim. Bu kelime üstünden çok üzerime gelindi. O zaman uyutulsun ama çocuklar sokakta daha rahat gezsin, yaşlılar camiye sabah rahat gitsin, köylüler tarlasına giderken parçalanıyor, rahat gitsin. Çocuklar parklarda oynasın yaşlılar rahat gezsin. Diğer köpekler de rehabilite ediliyorsa edilsin, edilmiyorsa kör gezdiren köpekler var; yaşlı bakan, gazete getiren. Eğitilsin, insana faydalı hale getirilsin. Buna hepimiz razıyız ama parçalayan köpekler, itlaf edilmelidir çünkü vahşilerdir. O yüzden çocukların ve insanların önceliği olduğunu düşünüyorum yaşamda dedi.

O KADAR HAKARETİ NİYE YİYEYİM Kİ, İNSANI SAVUNDUĞUM İÇİN Mİ

Tilbe, Ben çok hakaret yedim gerçekten, hayatımda duymadığım küfürler yedim. Ne annem, ne bana, ne vücudum, ne kişiliğim, ne sanatım, hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti. Aslında geçecektim bu olayı, ama o kadar hakareti niye yiyeyim ki ben İnsanı savunduğum için mi Çocukları, yaşlıları, köpekler parçalamasın dediğim için mi Köpeklere de bakılsın, vahşi olmasın, saldırmasınlar, ben bunu söylüyorum. Yoksa her canlının yaşam hakkı vardır ama insana zarar veren hiçbir canlının yaşam hakkı yoktur. Bu akrep, çiyan, yılan, dağdan inen ayı, domuz olur. Ne olursa olsun, öncelik insanın olmalı. İnsan hayatı kutsaldır diye düşünüyorum. Hayvanlara da merhamet edilmelidir, yazık onlara da günah. Niye insanları parçalasınlar, niye öldürülsünler Eğitimli olsunlar, evcil olsunlar, bakılsınlar. Böyle düşünüyorum. Başka bir niyetim yoktu. Hiç hak etmedim ben. Bana 'katil' diyorlar. Ben çok ağladım, günlerce ağladım, en sonunda da yasal olarak hakkımı aramaya karar verdim çünkü bu insanlar ben vahşi hayvanlar ortadan kaldırılsın dediğim için akıl sağlığıma kadar beni sorgulamaya çalışıyorlar. Bunu yapanlar da avukat, çok ayıp. Bu sizin de çocuğunuzu parçalayabilirdi köpek, teyzemiz, annemiz, akrabamız. Böyle olmamalıydı. Biz el ele verip bu ülkede yaşayan aklı başında insanlar olarak buna bir çözüm bulmalıyız ifadelerini kullandı.

Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak ise, çocukların her zaman korunması öncelikli olan varlıklar olduğunu ifade ederek Yıldız Tilbe'nin tepkisinin çıkış noktasının çocuklar olduğunu, ancak konunun saptırıldığını belirtti. Bakbak, Yıldız Tilbe'nin evinde dört kedisi olduğunu da belirterek sosyal lince uğradığını söyledi.