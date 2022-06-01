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Sokak köpeklerinin ortaokul öğrencisine saldırdığı anlar kamerada

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, evine giden ortaokul öğrencisine sokak köpekleri saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, 6 köpeğin arasında kalan öğrenci, koşarak son anda kurtuldu.
Sokak köpeklerinin ortaokul öğrencisine saldırdığı anlar kamerada

Olay, bugün Yenimahalle ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla parkta oyun oynadıktan sonra yürüyerek evine gitmek isteyen ortaokul öğrencisine, sokak köpekleri saldırdı. Bir anda 6 köpeğin arasında kalan ve büyük korku yaşayan öğrenci, çığlık atarak panikle koşmaya çalıştı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda şans eseri yara almadan kurtulan öğrenci, köpek saldırısından kurtularak evine gitti. Görüntülerde; köpeklerin arasında kalan öğrencinin düştüğü, daha sonra ise ayağa kalkarak koşmaya devam ettiği görüldü.

Öte yandan, aynı mahallede son 1 hafta içerisinde 3 kişinin daha sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı öğrenildi. Duruma tepki gösteren mahalleli, köpeklerin belediye tarafından toplanarak götürülmesini istedi.

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