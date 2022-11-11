Sokak ortasında dövülen kadın yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Oğuz Y. (50), tartıştığı Behiye G.'yi (64) sokak ortasında dövdü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Oğuz Y., tartıştığı Behiye G.'yi sokak ortasında dövmeye başladı. Bu sırada çevredekiler müdahale etti, Oğuz Y. kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Behiye G.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Satılmış Çetin, "Teyze yürüyordu, saldırgan kadının arkasından giderek, sert bir yumruk attı. Kadın, aldığı darbe ile yere yığıldı. Saldırgan argo kelimeler kullanıp, teyzenin üzerine yürüyordu. Araya girip, tepki gösterdik. Kısa süreli bir arbede oluştu. Sonra adam, kargaşayı fırsat bilerek olay yerinden kaçtı. Neden böyle bir şey yaptığını biz de anlayamadık" dedi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.