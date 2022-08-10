Sokakları sulayan itfaiye aracı alev alev yandı

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde, cadde ve sokaklarda sulama yapan itfaiye aracı elektrik arızası nedeniyle alev aldı. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Diyadin ilçesinde meydana geldi. Cadde ve sokaklarda sulama işlemi yapan itfaiye aracı, elektrik arızası nedeniyle bir anda alev aldı. İtfaiye aracı alev topuna dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile söndürüldü.

Yangın sonrası itfaiye aracı kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.