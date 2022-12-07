Sokakta uğradığı tacizden sonra oğluyla birlikte karateci oldu

Ankara’da hemşire olan Fidan Çoban iş için gittiği İstanbul’da yabancı bir kişi tarafından takip edilince, oğlu ile karate sporuna başladı. 12 yaşındaki oğlu ulusal ve uluslararası alanda 28 madalya kazanırken, kendisi de eğitim alıp karate hakemi oldu.

Başkentte hemşirelik yapan Fidan Çoban, İstanbul’da 10 yıl önce tacize uğradı. Ankara’ya dönünce olayın etkisiyle birlikte oğlu ile karate eğitimlerine başlayan Çoban, kurslara katılıp başarı elde ederek karate hakemi oldu.

3 YILDIR KARATE HAKEMİ

22 yıldır hemşirelik yapan Fidan Çoban taciz olayının kendisini çok etkilediğine dikkat çekerek, “Seminer için 10 yıl önce gittiğim İstanbul’da yabancı bir erkek tarafından tacize uğradım ve kaldığım eve kadar da takip etti beni. Hemen polisi aradım ama polis geldiğinde gitmişti. Olayın etkisinden uzun süre çıkamadım ve psikolojik olarak çok etkiledi beni. Bu taciz olaydan sonra oğlumun da hareketli olmasını bahane ederek beraber karateye başladık. Oğlum 7 yıldır karate sporuyla ilgileniyor. Ben de onunla birlikte gidip gelirken öğrendim ve 3 yıldır karate hakemliği yapıyorum” şeklinde konuştu.

“HERKESİ DAVET EDİYORUM”

Herkesi spora yönelttiğini belirten Fidan Çoban, “Karate bir savunma sanatı. Karateye başladıktan sonra kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Çok stresli ve yoğun tempoda çalıştığım bir işim var. Karate ile hem kendimi savunmayı öğreniyorum hem de stres atıyorum. Oğlumun da en büyük destekçisi benim. Oğlumun karateden soğuduğu zamanlar oldu fakat ona hemen destek olup moral vererek tekrar sporu sevdirmeyi başardım. Bütün kadınları spor yapmaya ve kendilerini savunabilmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.