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Sokaktaki can dostlarına dört mevsim yardım

Mamak Belediyesi, kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokaktaki can dostlarımıza, belirlenen bölgelerde yiyecek desteği vermeye devam ediyor.
Sokaktaki can dostlarına dört mevsim yardım

Başta sokak hayvanları olmak üzere hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm hemşehrilerileri duyarlı olmaya davet ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Onlara eziyet etmeden, onları aç bırakmadan onların haklarını da gözeterek yaşamak zorundayız. Bu nedenle her mevsim özelikle de kışın  yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Her mevsim can dostlarımızın yanındayız.” dedi.

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“Hep Birlikte Hassasiyet Gösterelim”
Mamak Belediyesi olarak sokaktaki dostlarımızın soğukla mücadele edebilmesi için belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca beslenme çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kış mevsimi nedeniyle soğuk hava ve kar yağışları sokaklarda kalan hayvanlarımız için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan bu sevimli dostlarımız için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmak mümkündür. Sokakta serbest dolaşan kediler, köpekler, kuşlar, soğukta yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Hep birlikte hassasiyet gösterelim, kışı geçirmelerine destek olalım” dedi.

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