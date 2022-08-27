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Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde anıtsal yapı kalıntıları bulundu

Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde anıtsal yapı kalıntıları bulundu
Mersin'de, Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen anıtsal yapının kalıntılarına ulaşıldı.
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