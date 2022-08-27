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Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde anıtsal yapı kalıntıları bulundu
Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde anıtsal yapı kalıntıları bulundu
Mersin'de, Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen anıtsal yapının kalıntılarına ulaşıldı.
27 Ağustos 2022 Cumartesi 02:33
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.