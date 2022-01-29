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Sollamak istediği hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sollamak istediği hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Sollamak istediği hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kasaplı Mahallesi Eski Alaşehir- Salihli karayolu mevkisinde meydana geldi. M.T. (31) yönetimindeki 45 KA 6556 plakalı otomobil, M.S.'nin (27) kullandığı 06 FZ 6402 hafriyat kamyonunu sollamaya çalıştığı sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kamyonun orta kısmına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan sürücü M.T. ile araçta bulunan A.Y.'nin (41) yaralandığı, Y.K.'nın (71) ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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