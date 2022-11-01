  • BIST 4.077,60
  • Altın 989.492
  • Dolar 18.6052
  • Euro 18.5041
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Soma'da yanan ormanlar için 100 bin fidan dikilecek

Manisa'nın Soma ilçesinde toplam 165 hektarlık ormanın yandığı 2 bölgede, 100 bin fidan dikileceği bildirildi.
Soma'da yanan ormanlar için 100 bin fidan dikilecek

Soma'da 6 Ağustos'ta Deniş bölgesinde, 7 Eylül'de Şifa Dağı'nda çıkan orman yangınlarında toplam 165 hektar alan zarar gördü. Soma Orman İşletme Müdürlüğü'nce iki bölgenin temizlenmesi ve ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı. Çok sayıda kesim işçisinin çalıştığı Deniş bölgesinde, Deniş Orman İşletme Şefi İsmail Köse ile Soma Orman İşletme Müdürü Mustafa Ertekin, çalışmaları yerinde inceledi.

Deniş bölgesinde 86 hektar, Şifa Dağı'nda ise 79 hektar orman alanının zarar gördüğünü belirten Soma Orman İşletme Müdürü Mustafa Ertekin, bölgenin ağaçlandırma için hazırlandığını, yıl içinde 1500 ton tohum atılacağını ve 100 bin fidan dikileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MİT'ten nefes kesen operasyon: Ersin Şahin etkisiz hale getirdi!01 Kasım 2022 Salı 09:39
  • İlk Evim projesine rekor başvuru: Bakan Kurum sayıyı açıkladı01 Kasım 2022 Salı 09:33
  • 16 ilde sınav sorularını çalan FETÖ'cülere operasyon01 Kasım 2022 Salı 09:30
  • Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' diplomasisi01 Kasım 2022 Salı 09:27
  • Zelensky'den tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama01 Kasım 2022 Salı 00:22
  • 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvuruda son gün yoğunluğu01 Kasım 2022 Salı 00:20
  • EGM ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu01 Kasım 2022 Salı 00:17
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lula da Silva'ya tebrik01 Kasım 2022 Salı 00:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyeceğiz01 Kasım 2022 Salı 00:13
  • AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, görevinden istifa etti01 Kasım 2022 Salı 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti