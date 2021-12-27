  • BIST 1.917,02
  • Altın 649.36372
  • Dolar 11.2787
  • Euro 12.7556
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu, Başbakan Muhammed Hüseyin Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi, "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa aldı.
Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı

Somali Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan (Muhammed Hüseyin Roble), kamu mallarının kötüye kullanımına dair devam eden soruşturma tamamlanmadan 26 Aralık'ta yeni bir savunma bakanı atadı. Başbakanın görev ve yetkileri, soruşturma sürecince askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali'yi, "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa aldığı duyuruldu.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.

Somali'de muhalif cumhurbaşkanı adayları, ülkede süren meclis seçimlerinin şeffaflıktan yoksun olduğunu belirterek, 1 Aralık'ta boykot kararı aldıklarını duyurmuştu.

Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan ​Roble'nin devralmasıyla tansiyon düşmüş ancak Roble ve Cumhurbaşkanı Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı.

Halk Meclisi seçimleri, 16 Kasım'da başlamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı27 Aralık 2021 Pazartesi 10:18
  • Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da ölçüldü27 Aralık 2021 Pazartesi 10:00
  • İstanbul ve Denizli’de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 3 çocuk yaralandı27 Aralık 2021 Pazartesi 09:42
  • İçişleri Bakanlığı, İBB'ye 'özel teftiş' başlatıldığını bildirdi27 Aralık 2021 Pazartesi 09:41
  • Düzce'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü27 Aralık 2021 Pazartesi 09:40
  • Diyarbakır'da polis merkezine pompalı tüfekle girerek 2 el ateş açan kişi tutuklandı27 Aralık 2021 Pazartesi 09:32
  • Erzurum'da 3.7 büyüklüğünde deprem27 Aralık 2021 Pazartesi 09:10
  • Türkiye ve dünya gündemi27 Aralık 2021 Pazartesi 09:00
  • Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu27 Aralık 2021 Pazartesi 07:45
  • Uludağ'ın pistlerinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor26 Aralık 2021 Pazar 14:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti