Somali Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye teşekkür: Desteğinizi hiç unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye desteklerini sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

THY, Somali'nin 20 yıllık yalnızlığına doğrudan seferlerle son verdi.

Son 10 yılda Somali'ye 1 milyar dolardan fazla insani yardım yaptık. Türkiye, Somalili kardeşlerinin yanında yer almaya, uluslararası alanda Somali'nin sesi olmaya devam edecektir. Somali'nin istikrar ve güveni tüm Afrika için büyük önem taşıyor.

Türkiye olarak kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi artırmaya gayret ediyoruz.

"ATTIĞINIZ TEMELLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Somali Cumhurbaşkanı ise şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugünkü görüşmemiz başarılı geçti. Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de paylaştığım gibi Somali devleti ve halkı Türkiye'yi ve Türk halkını ülkemizde kalkınmaya destek veren gerçek bir dost olarak görmektedir.

Somali halkının karşılaştığı insani durum konusunda Türkiye ve Türk halkının cömertliği ve çabalarını takdir ediyorum.

Dayanışma ve desteğiniz, Somali insanlarının hayatlarının kurtarılmasına sebep olacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır.

2012 yılında Somali'ye yaptığınız ilk ziyarette iki ülke ilişkileri açısından koyduğunuz sağlam temelleri daha da güçlendireceğimizden eminim.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Mahmud, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, merdivenlerde Türkiye ve Somali bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Mahmud, heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Törende, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.