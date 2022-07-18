Somali'de iniş yapan yolcu uçağı ters döndü

Yerel basındaki habere göre, mecburi iniş yapan uçağın Baidoa şehrinden gelen iç hatlar uçağı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da pist dışına acil iniş yapan uçaktaki mürettebat ve yolcu, 30 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.
Sosyal medyada, Mogadişu Havalimanı'nın dışına mecburi iniş yapan uçağın ters dönüğü ve alev aldığı görüntüler yer aldı.
Kazanın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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