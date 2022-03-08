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Son 20 yılda kadın sporcu sayısı 30 kat arttı

Türkiye'de 2002 yılında 66 bin 709 olan kadın lisanslı sporcu sayısı, 2022 senesinde 2 milyon 54 bin 862'ye çıktı.
Son 20 yılda kadın sporcu sayısı 30 kat arttı

Türkiye'de kadınların spora olan ilgisi ve katılımı son 20 yılda çok büyük bir artış gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının verilerine göre, 2002 yılında 66 bin 709 olan kadın lisanslı sporcu sayısı, 2022'nin ocak ayında 2 milyon 54 bin 862'ye yükseldi.

Kadınların ilgisi son 20 yılda 30,8 kat arttı.

En fazla artış ve sporcu satrançta
Kadın lisanslı sporcu sayısı en fazla olan branş satranç oldu.

Satrancın Ocak 2022 itibarıyla 293 bin 434 lisanslı kadın sporcusu bulunuyor. Satrancı 230 bin 694 sporcuyla voleybol ve 209 bin 182 sporcuyla tekvando takip ediyor.

Kadın sporcu sayısı 2002'ye göre en fazla artış gösteren branş da satranç oldu. 2002'de 1975 kadın sporcusu bulunan Türkiye Satranç Federasyonunun da bu rakama 291 bin 459 kişi eklendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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