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Son 40 günde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 40 günde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 192 kişinin yakalandığını bildirdi.
Son 40 günde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, sınırlardaki yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Son 40 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin'deki sınır bölgelerinden yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 192 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, yapılan incelemede yakalananlardan 75'inin FETÖ, 28'inin PKK/KCK/YPG, birinin DHPK-C ve birinin de terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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