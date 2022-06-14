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Son dünya şampiyonu Fransa, 4. maçında da galibiyetle tanışamadı

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 4. hafta, 5 karşılaşmayla sürdü. Son dünya şampiyonu Fransa, 4. maçında da galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla grubunun son sırasında yer aldı.
Son dünya şampiyonu Fransa, 4. maçında da galibiyetle tanışamadı

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde 5 maç oynandı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalistleri Fransa ile Hırvatistan, A ligi 1. grup maçında karşı karşıya geldi. Misafir ekip Hırvatistan, Modric'in 5. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son dünya şampiyonu Fransa, 4. karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla grubun son sırasında yer aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

1. Grup: Fransa-Hırvatistan: 0-1

Danimarka-Avusturya: 2-0

- B Ligi

2. Grup: İzlanda-İsrail: 2-2

- C Ligi

3. Grup: Kazakistan-Slovakya: 2-1

Azerbaycan-Belarus: 2-0

Kaynak: Haber Kaynağı
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