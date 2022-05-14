Son iki yıl zarar açıklayan Nissan, 2021 mali yılında kara geçti

Nissan Motor, 2019 ve 2020 mali yıllarında yaşadığı zarar sonrası, 2021 mali yılında 215 milyar yen (1,67 milyar dolar) kar elde etti.

Üretici firmanın açıklamasında, martta sona eren 2021 mali yılı kapsamlı bilanço ile 2022 mali yıl kapsamlı beklentileri duyuruldu.

Açıklamaya göre 2019 ve 2020 mali yıllarında net zarar açıklayan Yokohama merkezli Nissan, 2021 mali yılında net kara geçti.

En son 2020 mali yılında 448,7 milyar yen zarar kaydeden firma, martta sona eren mali yılda ise 215 milyar yen (1,67 milyar dolar) net kar elde etti.

Önceki mali yılda 150,6 milyar yen faaliyet zararı açıklayan Nissan, 2021 mali yılında ise 247,3 milyar yen (1,91 milyar dolar) faaliyet karı açıkladı.

2022 beklentisi

Japon firma Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılında net karı, yüzde 30,4 düşüşle 150 milyar yen (1,16 milyar dolar) olarak bekliyor.

Net karda düşüş beklentisinin, yükselen ham madde fiyatları ile küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısından kaynaklandığı kaydedildi.

Yeni model tanıtımlarıyla küresel satışların 4 milyona erişmesi ve faaliyet karının yüzde 1,1 artışla 250 milyar yene (1,93 milyar dolar) çıkması bekleniyor.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uçida, Rusya-Ukrayna krizinin küresel piyasalara etkisine değinerek, "Oldukça rekabetçi iş ortamının yaşanacağı bir yıl bekliyoruz." dedi.