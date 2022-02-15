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Son kararı Putin verecek: Rusya Devlet Duması Luhansk ve Donetsk'i tanıma kararı aldı

Rusya Federasyonu Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusunda Moskova'nın desteğiyle kurulan 2014 yılında sözde iki cumhuriyetin, Rusya tarafından tanınması lehinde karar aldı. Karar şimdi Rus lider Putin'in önüne gelecek.
Son kararı Putin verecek: Rusya Devlet Duması Luhansk ve Donetsk'i tanıma kararı aldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz azalmak yerine giderek artıyor. ABD İstihbaratı Rus işgalinin her an başlayabileceğini belirtirken, Moskova da Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk'te, ayrılıkçıların kurduğu sözde cumhuriyetlerin tehlike altında olduğunu ve işkence yapıldığını iddia etti.

Propaganda savaşlarının da yaşandığı dönemde, Rus milletvekillerinden kritik bir adım geldi.

Rus lider Putin'in partisi "Birleşik Rusya Partisi" milletvekillerinin öncülük ettiği çalışmada, Luhansk ve Donetsk'in Moskova tarafından tanınmasını içeren tasarı hazırladı.

Gelen son dakika haberine göre; Rusya Federasyonu Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusunda bulunan ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinin Rusya tarafından tanınması lehinde karar aldı. Karar Putin'e gönderilecek.

BU SÖZDE CUMHURİYETLER NASIL KURULDU?

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, 2013-2014 yıllarında başladı. Moskova yönetiminin Kırım'ı ilhak etmesiyle başlayan süreçte Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı güçleri destekleyerek, Donbass bölgesinde "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti" adı altında iki küçük özerk yönetim kurulmasına arka çıktı.

Aradan 8 yıl geçmesine rağmen Rusya destekli ayrılıkçılar varlığını sürdürüyor. Kiev yönetimi de yıllardır topraklarını geri almaya çalışıyor.

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