  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.73
  • Dolar 18.1948
  • Euro 18.0925
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

Son şampiyon Medvedev ABD Açık'ta 4. tura çıktı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin son şampiyonu Daniil Medvedev, Wu Yibing'i 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.
Son şampiyon Medvedev ABD Açık'ta 4. tura çıktı

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 5. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

Tek erkekler 3. tur mücadelesinde 1 numaralı seribaşı Medvedev, dünya sıralamasının 174. basamağındaki Wu'yu 3-0'lık (6-4, 6-2, 6-2) skorla geçti.

Casper Ruud (5 numaralı seribaşı), Tommy Paul'ü (29) 3-2, Pablo Carreno Busta (12) ise Alex De Minaur'u (18) 3-1 mağlup ederek 4. tur vizesi aldı.

Nick Kyrgios (23), Karen Khachanov (27) ve Corentin Moutet de son 16 isim arasına girdi.

Gauff ve Garcia tur atladı
Tek kadınlardaki 3. tur maçlarında Coco Gauff (12), Madison Keys'i (20) 2-0 (6-2, 6-3), son haftaların formda ismi Caroline Garcia (17) da klasmanın 48. sırasındaki 2019 şampiyonu Bianca Andreescu'yu 2-0 (6-3, 6-2) yendi.

Alison Riske-Amritraj (29), Wang Xiyu'yu, Liudmila Samsonova ise Aleksandra Krunic'i eleyerek adını 4. tura yazdırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Michy Batshuayi Fenerbahçe'de02 Eylül 2022 Cuma 13:33
  • Galatasaray'da Icardi an meselesi: İmza için geliyor02 Eylül 2022 Cuma 12:40
  • Galatasaray, Roland Sallai'nin menajeriyle görüştü02 Eylül 2022 Cuma 12:04
  • Lucas Torreira ve Muslera, CZN Burak'la halay çekti02 Eylül 2022 Cuma 10:58
  • Yusuf Yazıcı Trabzonspor için İstanbul'a geliyor02 Eylül 2022 Cuma 10:56
  • Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a geri döndü02 Eylül 2022 Cuma 09:37
  • TFF'den Rezerv Lig kararı! Resmen açıklandı02 Eylül 2022 Cuma 09:31
  • Galatasaray, Omar'ın sözleşmesini tek taraflı feshetti!02 Eylül 2022 Cuma 09:30
  • Portekizli yıldız Ronaldo Fener'e mi geliyor, anlaşma sağlandı mı?02 Eylül 2022 Cuma 09:00
  • Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez İstanbul'a geldi01 Eylül 2022 Perşembe 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti